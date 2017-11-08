НКРЭКУ предложила правительству провести в каждой области страны тендеры по выбору поставщика газа для населения

Константин Симоненко / UBR.ua

Это, по мнению главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, позволит дать потребителям лучшую цену и качество услуги.

Новая компания-поставщик, которая может прийти на смену облгазам, будет работать в регионе определенное время, до проведения следующего тендера. Эти сроки пока также обсуждаются, но уже сейчас ясно, что это не может быть один год, так как условия работы для такого поставщика все равно будут определяться целым рядом ограничений.

Ограниченное право выбора

Рынок газа для бытовых потребителей нельзя назвать конкурентным. Сейчас решением правительства (постановление КМУ №187 от 22 марта 2017 года) в каждой области закреплены поставщики газа, на которых возложена обязанность подавать газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) по установленной государством цене. Это временная мера, связанная с низкой платежеспособностью населения и ограниченными возможностями бюджета.

Пока нельзя установить одинаковую цену на газ для бытовых и промышленных потребителей (где цена топлива определяет спрос и предложение). Как сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля Александр Лисниченко, в этом году ситуация с оплатой за газ хуже, чем в прошлом году: население и ТКЭ продолжают копить долги. И это при более низкой цене топлива, чем для промпотребителей.

«Есть регионы, где уровень задолженности составляет 80-90%. Цена плохо влияет на уровень расчетов населения и ТКЭ. Именно поэтому нужен эволюционный путь реформирования сектора, а не революционный», - рассказал Александр Лисниченко.

По словам Дмитрия Вовка, примерно 30% расчетов по субсидируемому сектору бытового потребления газа происходит с задержкой в 6 месяцев.

Поэтому государство будет лишь видоизменять схему применения спецобязательств, но не откажется от регулирования цены. В НКРЭКУ видят такой путь: на конкурсе определяется один поставщик, который даст лучшие условия для потребителей. Но ему ограничат наценку. Ее размер пока не уточняется, однако эксперты называют необходимый минимум в пределах 5%.

«До апреля 2018 года мы разработаем новый режим специальных обязательств. Идея такая: все поставщики покупают газ у «Укргаздобычи», торговая наценка будет ограничена, но она должна быть мотивирующей для новых игроков», - говорят в Минэнергоугля.

По словам участников рынка, новые игроки будут мало заинтересованы в участии в таких конкурсах. Бизнес хочет экономически выгодную цену на газ, а не условия работы на газовом рынке. При этом поставщик все равно будет один, хоть и отобранный на конкурсе. А значит у потребителя не будет в дальнейшем возможности сменить поставщика, если на рынке появится лучшее предложение.

Монополия сохраняется

В Минэнергоугля понимают, что потребуется много времени, чтобы новые поставщики начали выходить на рынок. В том числе потому, что есть проблема получения компенсации субсидий из бюджета для поставщиков газа.

«Предложения НКРЭКУ хорошие. Но они закончатся тем, что после конкурса опять будет поставщик «который не сможет отказать». В прошлом году облгазы работали с маржой 1,5%, а теперь в размере 2,5%. Но это не интересно другим участникам. Есть политическое желание иметь низкую цену для населения, а с другой стороны, как заманить независимых поставщиков», - заметил эксперт по вопросам энергетики Мирослав Боднар.

Как отмечает президент ОО «Союз участников либерализации газового рынка» Олег Бакулин, это будет та же монополия, только под другим названием.

«Чтобы запустить рынок газа для населения вся законодательная база есть, надо только заставить участников рынка ее выполнять. Прежде всего, обязать НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ независимым поставщикам по цене, которая установлена для облгазов (компаний со спецобязательствами). Кроме того, надо вынудить облгазы не препятствовать смене поставщика», - отметил он в разговоре с UBR.ua Олег Бакулин.

По словам эксперта, есть примеры, когда независимый поставщик просил трижды НАК «Нафтогаз» продать ему газ, хотя у него были договора с бытовыми потребителями. Есть и факты, когда потребитель просил «Киевоблгазсбыт» дать возможность заключить договор с другим поставщиком, но ему в ответ придумали несуществующий долг и по этой причине отказали. НКРЭКУ об этих фактах уведомлено и не ничего не предпринимает.

Впрочем, на словах власти готовы даже в этих условиях развивать конкуренцию.

Как будут развивать конкуренцию

НКРЭКУ видит развитие конкуренции в том, чтобы отбирать нового монополиста на конкурсе. Однако, если потребитель газа хочет выйти за рамки спецобязательств и сменить поставщика (пусть и выбранного на конкурсе), то ему не будут в этом мешать.

Но если разрешить платежеспособным потребителям уходить к другим поставщикам, это будет сильно ухудшать показатели работы выбранного на конкурсе поставщика.

«Лучшие зарубежные результаты показывают, что поставщика меняют примерно 30-40% потребителей в поисках лучшей цены и качества обслуживания. Но в наших условиях практически нет выгоды от такой смены. Если это все-таки возможно, то государство должно это поддержать», - сказал Дмитрий Вовк.

По словам лицензированных поставщиков газа, которых сейчас насчитывается 328 субъектов, настоящая либерализация рынка возможна только если будет полностью либерализована цена газа.

Поэтому в АМКУ поддерживают идею ликвидации монополии НАК «Нафтогаз Украины» на выкуп газа у «Укргаздобычи», чтобы хоть немного сделать рынок конкурентным.

«Надо дать право поставщикам приобретать газ непосредственно у компании-добытчика. С другой стороны, дать право и другим добытчикам продавать газ напрямую поставщикам. Будут пользоваться компании этим правом или нет (прежде всего, по экономическим соображениям) - другой вопрос. Но этого искусственного административного барьера не должно быть», - рассказал Госуполномоченный АМКУ Валерий Полюхович.

По словам Мирослава Боднара, пока отсутствует возможность работать любому поставщику в цепочке расчетов по льготному субсидированию. Минфин уже почти закончил разработку приказа, который снимет эти барьеры для всех поставщиков ресурса.

А дальше им придется считать свою выгоду от работы на таком сложном рынке как поставка газа бытовым потребителям. Проще говоря, поставщикам надо знать территорию, ее характеристики, уровень расчетов и уровень сервиса, который надо обеспечивать, а также время, которое у них есть для выполнения этой функции (срок до нового конкурса).