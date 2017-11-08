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Детективы НАБУ 3 ноября проводили следственные действия в рамках дела по факту возможного незаконного обогащения Омеляна
13:16 07.11.2017 |
Детективы НАБУ 3 ноября проводили следственные действия в рамках дела по факту возможного незаконного обогащения Омеляна
Киев. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 3 ноября проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.
"3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета министров Украины. О подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", - говорится в комментарии пресс-службы НАБУ в ответ на сообщения СМИ об обыске у министра инфраструктуры.
Что касается информации о якобы подготовке сообщения о подозрении первому заместителю министра юстиции Наталье Севостьяновой, то, как подчеркнули в НАБУ, эти сведения не соответствуют действительности.
"В очередной раз подчеркиваем, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не может быть основанием для обвинений лица в совершении правонарушения. Согласно действующему законодательству Украины, лицо считается невиновным до момента вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него", - особо подчеркнули в Бюро.
Как известно, НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации министром инфраструктуры Украины В.Омеляном и получило доступ к информации о его мобильных переговорах в период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, размещенному в Едином государственном реестре судебных решений, НАБУ с 26 мая 2017 года расследует уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) и незаконного обогащения (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины) министром инфраструктуры В.Омеляном.
В ходе досудебного расследования НАБУ установило, что начиная с 10 декабря 2016 года, министр инфраструктуры Украины, его жена и сын, проживали в доме, который по праву частной собственности с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице жены. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн грн.
Детектив НАБУ указал, что по информации Государственной фискальной службы Украины доходы, которые бы позволили двоюродной племяннице жены министра купить указанный дом, последняя не получала.
Также, в период с 23 марта 2009 года по 23 марта 2011 года мать двоюродной племянницы жены выдавала доверенность В.Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, "что свидетельствует об их доверительных отношениях".
В ходатайстве НАБУ указывается, что 29 марта 2017 года глава Мининфраструктуры подал электронную декларацию за 2016 год, в которой указал, что фактически проживает в квартире, которая по праву частной собственности принадлежит его жене. В то же время В.Омелян не указал свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом, где проживает. Указано, что сведения, представленные В.Омеляном в декларации за 2016 год, отличаются от достоверных на 7 млн грн, что составляет более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Также детектив НАБУ указал, что досудебным расследованием установлено, что В.Омелян с 2015 года пользуется автомобилем BMW X5 2015 года выпуска, ориентировочной стоимостью 1 млн 590 тыс. грн. Указанное транспортное средство принадлежит брату министра. Однако, данное транспортное средство, которым пользуется министр инфраструктуры, вопреки ст.46 закона Украины "О предотвращении коррупции", не было указано в его декларации за 2015 и 2016 года.
По мнению НАБУ, В.Омеляном поданы недостоверные сведения в декларации, а потому в действиях последнего усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.
НАБУ просило суд предоставить временный доступ к информации ряда номеров абонентов мобильной связи с целью установления количества связей между указанными лицами, а также установления местонахождения В.Омеляна за определенный период времени, "что позволит сравнить, где проживал и в настоящее время проживает последний".
Соломенский райосуд г.Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил следствию доступ к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.
Сам В.Омелян заявил, что в его декларации нет нарушений.
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