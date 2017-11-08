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Рада не поддержала отставку главы МВД Авакова - "за" 31
12:26 07.11.2017 |
Верховная Рада отказалась уволить Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
За принятие проекта постановления №5041 проголосовал 31 депутат при минимально необходимых 226,передают Українські Новини.
Самого Авакова при рассмотрении данного документа в сессионном зале не было.
В выводе к данному документу комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отметил, что инициирование депутатами увольнения члена Кабинета Министров не предусмотрено.
Согласно ст. 18 закона "О Кабинете Министров", член Кабмина может быть уволен с должности Радой только в одном случае - по поданному им заявлению об отставке.
Как сообщали Українські Новини, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали сына Авакова Александра и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря по подозрению в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Национальной гвардии.
1 ноября Соломенский районный суд Киева отказался арестовать Александра Авакова и отпустил его под личное обязательство.
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