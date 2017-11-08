На фронте сохраняется некое подобие перемирия со вспышками обострения

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Нынешний осенний сезон с его аномально теплой погодой не является типичным для Донбасса, поэтому нет характерной для этого сезона распутицы и проблем с этим связанных. Зато для нашей группировки добавилась другая проблема - ротация, которая в этот раз как никогда масштабная.

С фронта выводятся бригады (причем полностью), которые пробыли на "передке" по два года и, соответственно, как минимум командование полностью владело ситуацией на отдельно взятом участке противостояния. Теперь их заменяют - причем, впервые за много месяцев в "красную" зону выводят десантников и части Национальной Гвардии.

На фронте же сохраняется некое подобие перемирия со вспышками обострения на том или ином участке с одномоментными потерями в 3-4 бойцов в сутки. А в целом потери группировки за месяц стабильно не превышают 15 человек - причем в большинстве случаев это достаточно случайные потери типа подрывов на "неустановленных взрывных устройствах", как это было совсем недавно под Марьинкой или Новолуганским.

В целом же, судя по сводкам от штаба АТО, фактические потери - это 2-3 раненных в сутки. Сюда стоит добавить санитарные потери в виде больных и умерших по разным причинам, которые, увы, укладываются в среднестатистические цифры смертности по Украине.

А так - позиционная война со снайперскими и артиллерийскими дуэлями, работой мобильных огневых групп продолжается в полном объеме. И "горячие точки" из месяца в месяц остаются неизменными - Пески, ствол шахты "Бутовка", промка Авдеевки, позиции в предместьях Горловки, Светлодарская дуга. Время от времени тут громыхает все, что может стрелять.

Довольно непростой остается ситуация в районе Мариуполя, где противник, воспользовавшись ротацией, смог несколько улучшить свои позиции. Не совсем ясна диспозиция в районе Докучаевска и южнее. Но в целом мы сохраняем инициативу и при таком уровне потерь можем вести позиционные бои чуть ли не годами.

Ныне судя по всему наблюдается следующий этап позиционной войны, когда стороны могут вовсю использовать преимущества отсутствия "серой" зоны и закидывать противника 82-мм минометными минами (предварительно накрученных через переходники на гранаты РПГ-7) прямо из своей траншеи. И это, не считая суперэффективных в этих условиях АГСов или крупнокалиберных ДШК.

С другой стороны, у противника не все так просто с кадрами - "идейные" массово уехали в Сирию, где многие остались навсегда. Присылаемые Россией офицерские кадры с каждой "ротацией" все хуже, а собственных вырастить за столь малое время не успели. Поэтому призывная кампания в "ЛДНР" приобретает самые неожиданные формы, а "армия" все больше скатывается в состояние лета 2014 г., когда пять десятков человек - уже "батальон", а сотня - уже "дивизия".

Поэтому и приходится боевикам прибегать к разнообразным провокациям (типа последнего воскресного обстрела, когда несмотря на плотность огня гражданские не погибли) или "закручиванию гаек" - только за последние две недели автору известно как минимум о трех "приговорах" за "сотрудничество с СБУ" на немалые сроки - от 10 до 19 лет....

При этом украинское правосудие уже который год не может определиться со сроками, если не для Нели Штепы, то, например, для харьковского "Топаза".

В целом же можно говорить, что четвертая военная осень постепенно набирает обороты, но теперь в отличии от предыдущих сезонов на характер противостояния все больше начинают влиять экономический и политический факторы.