Олексій Сергієнко / Depo.ua

"Веселую" субботу 4 ноября работники СООО "Агрофирма "Оржицкая", что на Полтавщине, запомнят навсегда - вместо вечера полувыходного дня (по субботам здесь работают до обеда) крестьяне получили начало полномасштабной войны с рейдерами.

Что произошло

Около 16:00 в минувшую субботу жители Тарасенково, где расположена администрация агрофирмы, заметили незнакомый транспорт (часть из которого - без номеров) и людей в селе - два больших автобуса на 40 мест, несколько микроавтобусов, девять легковых авто, среди которых - представительские "Мерседес" и внедорожник "Лексус" или "Тойота"). В целом, по словам руководства агрофирмы, приехали около 150 человек.

Одни из пришельцев окружили тракторную бригаду, другие - офисное здание, третьи - ток. Стоит добавить, что в это время уже начало темнеть, а впоследствии и вовсе стало темно. Увидев, как с тока за шкирку выбросили местного работника, вслед за которым полетел и его велосипед, и посчитав, что позволили себе это чужаки, один из тарасенковчан быстро вызвонил подмогу. Новость молниеносно облетела не только это село, но и два соседних, которые входят в агрофирму - и в Тарасенково начали съезжаться работники хозяйства.

Люди собрались мгновенно. Главным полем боя стал гумно, где хранится весь собранный урожай хозяйства. Заезжие гастролеры отбили замок на мельнице и хотели заменить на свой. Это они собирались сделать во всех складах и зданиях тока. Стоять и просто смотреть на такое нахальство местные мужчины не стали и завязалась схватка. Жесткая.

Местные жители рассказывают, что слышали, как один приезжий тостопуз по телефону докладывал своему руководству: "Если дадите команду, то этой толпы через две минуты не будет".

"Ваши колхозники избили нашу охрану!" - вопил один из руководителей пришельцев, слова которого хорошо слышно на видео.





Вот тут и есть ключевая фраза. Прилично одетые "дяди" с якобы документами, которыми размахивали перед лицами людей, на дорогущих авто и с автобусами титушек - они ехали в забитое село, к темным зашуганным "колхозникам", которые должны были пасть ниц перед их ореолом - сплетением наглости и липовых бумажек. А получилось, что нарвались не на тех. Крестьяне поскручивали охранников, которыми оказались "зеленые" студенты и бросили их обратно в автобус. Тем временем на тракторной бригаде тоже была стычка, во время которой люди дали отпор. Большинство титушек переловили, но три десятка разбежались по ночным улицам села. Их уже доловили утром следующего дня в соседних селах.

По словам местных мужчин, гастролеры рассказали, что вроде бы ехали охранять поле в течение двух дней. За работу им обещали заплатить 500 грн.

Микроавтобусы и легковушки, услышав запах гари, убежали. Однако огромный автобус и "Мерседес" не успели. Крестьяне перегородили им выезд своими авто, а также автобусом агрофирмы. Кроме того, незваных гостей, которые носа не выдвигали из транспортных средств, окружили больше сотни крестьян. Добавим, что защищаться вышли не только мужчины, но и женщины. Тронуться с места они могли, только раздавив людей.

Рейдеры и титушки

Вместе с простым людом здесь присутствовала и полиция. Однако достать рейдеров из авто не пыталась. Как объяснили позже - не имели права. Оказывается, осматривать авто изнутри правоохранители имеют право только в двух случаях - письменное согласие собственника или решение суда. Полиция сдерживала толпу, которая рвалась к чужакам в "Мерсе". Некоторое время ей это удавалось. Однако люди спустили шины и машине, и автобусу. А когда они бросились к легковушке с желанием перевернуть ее, рейдеры нажали на газ, прокладывая себе путь к бегству через колонну авто и крестьян. Результат - четыре побитые авто (одна - полицейская) и два пострадавших. Одному полицейскому переехали ногу. Крестьянин же чудом остался жив: от удара его подбросило на капот, а оттуда он скатился в кювет под дворы домов.

"Смельчаки" на "Мерсе" убежали. Однако проехали немного - бросили авто со спущенными колесами сразу за селом. А сами исчезли. Вероятно, их подобрали дружки.

Часа через два из Полтавы (около 160 км от Тарасенково) прибыли спецназовцы. И водитель автобуса, который боялся самосуда людей, согласился открыть дверь. Титушек, а их было 35 человек, связали. При этом у двоих нашли пистолеты, у нескольких - ножи, а также таблетки, которые, как оказалось, притупляют чувство страха. По словам полиции, пистолеты - травматические, ножи - кухонные и их даже не признают холодным оружием. Гастролерами оказались преимущественно студенты до 21 года, однако были среди них и трое несовершеннолетних. Родом они были из трех городов - Киева, Запорожья и Кременчуга (Полтавская область).

По словам водителя автобуса, который имел киевские номера, его хозяин накануне вечером позвонил ему и отправил на два дня в командировку. Он должен был забрать девять человек возле центральных железнодорожных касс столице и ехать в Лубны. У этого полтавского города его ждали две легковые машины, которые и показывали ему путь к агрофирме Оржицкая, а по дороге он подобрал еще три десятка парней.

По словам очевидцев, вблизи Оржицкого района на трассе Киев - Харьков во второй половине субботы появилось около 40 фур. Они просто стояли вдоль дороги. Вероятно, новые хозяева намеревались вывезти все зерно и поголовье скота.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков поспешил отчитаться о задержании по этому делу 40 рейдеров, а председатель Полтавского облсовета Александр Беленький поспешил похвалить правоохранителей, которые провели "не самую успешную операцию". Мягко говоря, странно читать Авакова и просто смешно - Беленького.

Во-первых, о задержании самих рейдеров полиция ничего не рассказывала. Когда министр написал свой пост в соцсети, представитель областной полиции уверял на общем собрании в Тарасенково, что беглецов на дорогих авто ищут. Во-вторых, не задержали рейдеров, а нанятых ими титушек, "зеленых" юнцов. Даже если бы задержали юристов и адвокатов, как они представлялись, на дорогих авто - пусть и не самого низшего звена, но они тоже пешки. Добраться до настоящего рейдера - вот сейчас задача правоохранителей. Возможно, эту противоречивую информацию можно было бы объяснить тайной следствия. Мол, из-за нее местная полиция не рассказывает всей правды. Однако эта версия не выдерживает критики - министр на всю страну рассказал, что элитных беглецов поймали. Или перед министром поспешили отчитаться, или он сам опередил события.

Относительно самого задержания. И сделали это сами крестьяне, которые поставили под удар не только свои авто, но и свою жизнь, став живым щитом. Оржицкая полиция несмотря на настойчивые требования людей никого не задерживала. Люди около четырех часов удерживали автобус с титушками, пока не приехали из областного центра спецназовцы и не упаковали гастролеров, которых, говорят, на следующий день уже отпустили. Ну а полтавские правоохранители молодцы в том плане, что сделали свою работу - связали чужаков. Однако эту "не самую успешную операцию" провели "колхозники".

Попытка №2

Захватить агрофирму пытались еще три недели назад - в середине октября. И тогда об этом руководство хозяйства узнало случайно. У государственного регистратора в Кременчуге, где подали документы на регистрацию "Оржицкой" о смене собственников, возникли вопросы и она перезвонила в агрофирму для уточнения данных. Так и оказалось, что якобы совладельцы вышли из учредителей и передали свои права другим лицам, которые и пришли это зарегистрировать.

Когда мужчина, житель Кременчуга, из свиты ловких рейдеров пришел забрать документы с новой регистрацией, его повязала полиция. Он рассказал, что помочь с регистрацией его попросил друг из Кировоградской области, а того - товарищ из Черкасской.

Сразу после этого агрофирма подала в суд, и тот 17 октября запретил государственным регистраторам и нотариусам совершать любые регистрационные действия в отношении хозяйства на территории всей Украины.

Кто настоящие рейдеры

В настоящее время в Едином государственном реестре юридических лиц, опубликованном на сайте Министерства юстиции, основным учредителем с так сказать контрольным пакетом акций (более 74%) значится компания "БЕРГ ТРЕЙД ЛТД" со штаб-квартирой в Лондоне. Директор Валентин Несен, который после смерти отца Владимира Несена, руководит хозяйством последние три года, в перечне соучредителей СООО "Агрофирма "Оржицкая" не значится.

В том же реестре в Минюсте, который и тыкала крестьянам "новая власть", указано, что отныне их новым директором является некая Татьяна Румянцева. И назначена она на эту должность со 2 ноября. Причем там же сообщается, что она - директор без ограничений.

Кроме этого извлечения, рейдеры демонстрировали еще и постановление суда, по которому агрофирма вроде должна им 28 млн грн. + свыше 1 млн пени. По их словам, покойный директор Владимир Несен, который руководил почти 20 лет, вместе с людьми сделал из обедневшего хозяйства успешную агрофирму, в 2014 выступил поручителем и делу о займе 2,5 млн грн. И вот теперь пришло время отдавать долг.

Интересная деталь: выдал это решение еще 4 июля 2017 года Ильичевский райсуд Мариуполя. А еще интереснее то, что миллионы взыскиваются в пользу лица, имя которого не называется, но которое живет в "ДНР" - оккупированной Макеевке!

Лондон, "ДНР", Киев, Запорожье, Кременчуг - широкая география и изобретательный полет фантазии запутать след. Ясно, что цепочка, которая ведет от прихвостней к настоящему рейдеру, очень длинная. И распутать клубок хитросплетений будет не просто.

Пока руководство агрофирмы никого не обвиняет и не строит догадок о том, кто может за этим стоять.

Что делать крестьянам

В настоящее время въезд в Тарасенково охраняют бойцы батальона "Полтава". И уже сегодня утром в деревню хотела проехать легковая машина с киевскими номерами. Свой приезд гости объяснили тем, что заблудились и после этого уехали.

Пока что крестьянам удалось отбиться, хотя реестр в Минюсте свидетельствует о законности приезда гастролеров. А отбились потому, что держались единым широким фронтом, и на этот раз не пролилась кровь. Пожалуй, этот приезд стал для рейдеров разведкой боем, которого они, конечно, не ожидали.

А продолжение, скорее всего, будет. И тогда захватчики уже будут лучше подготовлены, и их охрана тоже. В следующий раз это могут быть не "желторотики", а настоящие "спортсмены", которые не побоятся стрелять в людей.

И если это произойдет, то вся ответственность за последствия будет лежать абсолютно на власти. О рейдерском захвате уже знают все областное руководство, высшее руководство государства. Вот вам и тест в первую очередь для МВД (и не только), насколько они очистились от коррупции, насколько нынешняя власть сломала старую систему и работает по-новому, по-честному, для людей.

Ну а если за всей этой историей стоят настолько серьезные персоны, что дело спустят на тормозах, то крестьяне имеют лишь единственный шанс на спасение, причем состоит он из двух компонентов. Первый - только вместе, только единым фронтом отражать эту навалу дальше. Второй - общественный резонанс, огласка на всю страну. Возможно тогда, пусть рейдеров и не вычислят и не посадят, но они отступятся - не захотят возиться с этим делом и найдут более легкую добычу.