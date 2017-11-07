Юристы Порошенко ответили на новые офшорные расследования

Авторы журналистского расследования, в котором президент Украины Петр Порошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов, необъективно подали позицию юрфирмы Avellum. Об этом сказано в заявлении юридической компании.

5 ноября 2017 года была опубликована серия материалов Слідство. Інфо, в которых содержится информация о Avellum и ее сотрудничество с юридической фирмой Appleby. "По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждения, неподтвержденные фактами, но не приводят объективного отражения позиции фирмы, изложенной в ответ на запрос Слідство. Інфо.

Юристы заявляют, что действительно первоочередной задачей для создания международной холдинговой структуры для корпорации Рошен было обеспечение продажи корпорации Рошен в случае, если это будет возможно в соответствии с коммерческими условиями. Именно поэтому разработанная структура, которая обсуждалась с Appleby, имеет признаки подготовки корпорации Рошен к продаже.

Отдельные способы продажи корпорации Рошен, которые рассматривались, не могли быть осуществлены без международной холдинговой структуры, отмечается в заявлении. В частности, речь идет об осуществлении первичного публичного размещения акций (IPO) корпорации Рошен на иностранной бирже или продаже международной публичной компании. "Учитывая размер этой транзакции, именно такие способы были наиболее вероятными. Информацию об этом мы приводили в нашем ответе на запрос журналистов Слідство. Інфо от 27 октября 2017 года", - заявляют в Avellum.

Также в юркомпании, подчеркивают, что международная холдинговая структура, разработанная для совершения сделки по продаже компании Рошен, должна была обеспечить избежание двойного налогообложения с целью того, чтобы все налоги в полной мере были уплачены именно в Украине, а не за границей.

"В случае продажи корпорации Рошен все средства были бы перечислены конечном владельцу в Украине, задекларированы и из них были бы уплачены налоги. Так же как сегодня все налоги корпорация Рошен платит и в дальнейшем будет платить в Украине. Именно это мы отметили в ответе Слідство. Інфо от 27 октября 2017 года. Журналисты полностью проигнорировали эту важную информацию и не осветили ее в сюжете. Мы считаем этот факт, а также заключение и заголовок статьи о цели создания структуры, манипулятивными и тенденциозными", - заявляют юристы.

Также отмечается, что поскольку продать корпорацию Рошен было невозможно из-за коммерческих обстоятельства, было принято решение передать корпорацию в "слепой траст" в соответствии с международными стандартами. Управляющий "слепого траста" подтвердил, что траст соответствует международным стандартам.

"В связи с передачей корпорации Рошен в доверительное управление респектабельной международной банковской группе Rothschild, Петр Порошенко не имеет полномочий на осуществление контроля за процессом поиска покупателей или переговорным процессом по продаже корпорации Рошен или любых ее частей. Данный вопрос полностью относится к компетенции и полномочий Rothschild", - сказано в заявлении.

Юристы Avellum заявляют, что без создания международной холдинговой структуры передача корпорации Рошен в "слепой траст" была бы невозможна. "Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве применимо к трастам и их признания, поэтому передача корпорации Рошен в траст без создания международной корпоративной структуры была бы недействительной с точки зрения украинского права", - сказано в заявлении.

В Avellum отметили, что компании международной холдинговой структуры к передаче корпорации Рошен в "слепой траст" не имели банковских счетов. "Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления наличных средств из Украины при создании международной холдинговой структуры являются безосновательными домыслами", - заявили юристы.

"Также мы хотели подчеркнуть, что отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта была связана именно с агрессией Российской Федерации против Украины и готовностью Президента Украины дать жесткий ответ на незаконные действия военных подразделений РФ. Такое решение, принятое фирмой Appleby, не может рассматриваться как свидетельство предостережений относительно транзакции как таковой. AVELLUM предоставляет юридические услуги по корпорации Рошен с 2013 года, и мы не имеем никаких предостережений относительно представительства корпорации Рошен, Порошенко Петра Алексеевича или управляющего "слепого траста", особенно учитывая прозрачность структуры, соблюдение всех законодательных предписаний и отличную деловую репутацию наших клиентов", - подытожили в юркомпании.

В своем расследовании Слідство. Інфо пришло к выводу, что целью создания офшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать Рошен в "слепой траст". Расследователи считают, что документы рассказывают, что сразу после избрания его президентом Украины, юристы искали офшорный остров для корпорации, использую термин "tax purposes"(налоговые цели), что может означать, что якобы основной целью перестройки структуры корпорации была оптимизация налогов, а не продажа Рошен.

Напомним, накануне 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов. Информация опубликована на сайте Международного консорциума журналистских расследований.