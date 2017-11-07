Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Воскресный вечер 5 ноября выдался крайне напряженным как для жителей Донецка, так и для Авдеевки.

Около 18:30 начался массированный обстрел со стороны боевиков наших позиций в районе Донецкого аэропорта, бывшей части ПВО ("Зенит") и южнее - между Авдеевкой и Ясиноватой.

При этом впервые за много месяцев в ход пошли реактивные системы залпового огня. Естественно, что огонь велся прямо из-за жилых домов. Однако этого боевикам показалось мало, и в какой-то момент они решили нанести удары и по жилым домам. В результате - разрушения и раненые мирные жители в Киевском районе Донецка и массовые заявления в СМИ о нарушениях Украиной режима прекращения огня.

Характер повреждений домов в Донецке позволяет говорить о том, что велся минометный огонь с близкого расстояния, что в принципе подтверждается сообщениями в соцсетях, из которых следует, что "минусовали" из района между Донецком и Макеевкой.

Основной удар, как уже говорилось, пришелся по нашим позициям - в официальной информации фигурируют аж 250 зафиксированных выстрелов "Градов", что как минимум пять полных пакетов. И хотя в официальной утренней сводке присутствуют только двое раненых военнослужащих ВСУ, уже есть информация о гибели по крайней мере одного бойца "Украинской добровольческой армии", которая держит некоторые позиции на авдеевском направлении.

Нынешнее обострение выглядит достаточно предсказуемым - неделей ранее в соцсетях люди, близкие к оккупационной администрации, уже "советовали" жителям именно Киевского района "приготовить вещи и документы к вечеру 6 ноября". Кроме того, в район обстрелов тут же подтянулись российские "журналисты" и "пропагандисты "республиканских СМИ", уверенные, что их жизни ничего не угрожает.

Причины обострения боевой активности "гибридов" в этот раз лежат сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, 13 ноября в Белграде запланирована очередная встреча спецпредставителя по вопросам Украины Госдепартамента США Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова. Последний, видимо, не прочь традиционно усилить свои переговорные позиции усилением военных действий. Если это так, то, скорее всего, до 13 ноября количество обстрелов на Донбассе будет нарастать.

Во-вторых, начало ноября - время традиционных российских патриотических праздников. И если в самой России отмечают День национального единства - 4 ноября, то в ОРДЛО к нему прибавляется еще отмечание столетия Октябрьской революции. А праздничные мероприятия, усиленные очередными "зверствами киевских карателей", имеют куда больший пропагандистский эффект.

Ну и, в-третьих, совсем недавно на донецком направлении произошла серьезная ротация личного состава ВСУ, и "гибриды" не удержались от соблазна "покошмарить" новых и, возможно, еще необстрелянных бойцов, а заодно в очередной раз "прощупать" огнем украинские позиции на предмет попытки прорыва нашей обороны в стратегически важном районе Авдеевки.