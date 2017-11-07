Порошенко готов внести в Раду законопроект об антикоррупционном суде через две недели - И.Луценко

Президент Украины Петр Порошенко готов через две недели внести в парламент свой вариант законопроекта об антикоррупционном суде, если за это время в Верховной Раде не будет создана рабочая группа для наработки консенсусного проекта такого закона.

"Президент Украины призывает все комитеты, все заинтересованные фракции создать рабочую группу по наработке основных тезисов и принципов закона об антикоррупционном суде", - сказала представитель президента в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов парламента в понедельник в Киеве

Она отметила, что без такой рабочей группы невозможно будет достичь консенсуса в сессионном зале парламента при голосовании за проект закона.

"Если в течение двух недель не будет создана такая рабочая группа и не будут внесены основные позиции, президент готов уже через две недели представить парламенту свой вариант антикоррупционного суда и этот законопроект", - сообщила И.Луценко.

