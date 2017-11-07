Что мы узнали из новых утечек о налоговых секретах сверхбогатых

Новая масштабная утечка финансовых документов показала, как огромные средства известных и богатых людей, включая владения королевы Великобритании, тайно содержатся в офшорных налоговых гаванях.

Согласно новым документам, министр торговли в правительстве Дональда Трампа оказался среди держателей акций компании, которая работает с российскими лицами, находящимися под санкциями США.

Утечка получила название "Райское досье" (Paradise Papers). В ней содержится 13,4 млн документов, в основном от одной из компаний, занимающейся офшорными финансами.

Программа Би-би-си "Панорама" входит в состав почти 100 групп журналистов-расследователей, которые изучали эти документы.

Как и в случае с "Панамским архивом", документы были получены немецкой газетой Suddeutsche Zeitung. Газета обратилась в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) для контроля над расследованием.

Факты, опубликованные в воскресенье, составляют лишь небольшую часть разоблачений, которые будут публиковаться в течение недели. Расследование будет раскрывать налоговые и финансовые сделки некоторых из сотен людей и компаний, которые встречаются в документах. Многие из них тесно связаны с Великобританией.

Расследование рассказывает о том, как политики, транснациональные корпорации и знаменитости используют запутанные схемы трастов, фондов и компаний-оболочек для ухода от налогов или скрывают свои сделки за завесой секретности.

Большинство транзакций проходило без нарушения закона.

Что стало известно про королеву Елизавету II?

Документы Paradise Papers указывают, что около 13 млн долларов частных денег королевы Елизаветы II были инвестированы в офшоры.

Средства были вложены в фонды на Каймановых островах и Бермудах Герцогством Ланкастерским, которое приносит доход королеве и занимается инвестициями ее частного состояния в 500 млн фунтов (660 млн долларов).

В инвестициях нет ничего нелегального, и нет оснований предполагать, что королева не платит налоги. Но возникает вопрос, следует ли монарху инвестировать в офшоры.

Судя по документам, были небольшие инвестиции в компанию розничной торговли BrightHouse, которую обвиняли в эксплуатации бедных, и в сеть магазинов Threshers, которая позже разорилась, оставив долги в 17,5 млн фунтов (23,08 млн долларов) и лишив почти 6 тыс. людей работы.

Ланкастерское герцогство заявило, что оно не вовлечено в решения, принимаемые фондами, и нет никаких указаний на то, что королева Елизавета II имела какие-либо сведения о конкретных инвестициях, сделанных от ее имени.

Герцогство ранее сообщало, что оно "уделяет пристальное внимание каждому своему действию или бездействию, которое может неблагоприятно сказаться на репутации" королевы, которая, как отмечается, проявляет интерес к своему состоянию.

Трудности для Росса и Трампа?

Министр торговли США Уилбур Росс обладает финансовыми интересами в компании Navigator Holdings, которая предположительно ежегодно зарабатывает миллионы долларов на транспортировке нефти и газа для российской энергетической фирмы "Сибур".

Два крупных акционера "Сибура" в той или иной степени находятся под санкциями США.

Представитель министра не отрицает информацию, ставшую известной в результате утечки.

"Министр Росс отказывается от любых вопросов, связанных с трансокеанскими судами, - сказал пресс-секретарь Росса программе Би-би-си "Панорама", добавив, что министр "тесно сотрудничает с комитетом по этике торгового ведомства , чтобы обеспечить самые высокие этические стандарты".

Среди акционеров "Сибура" - предполагаемый зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов. Он владеет 3,9% акций компании.

Член "ближнего круга" Путина Геннадий Тимченко, в отношении которого США ввели персональные санкции, и Леонид Михельсон, основатель компании "Новатэк", также являются крупными акционерами "Сибура".

Сам "Сибур" и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями. В отношении отца Шамалова Николая санкции действуют.

Представитель министерства торговли заявил, что Уилбур Росс никогда не встречался с российскими акционерами "Сибура".

США ввели санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Дополнительные ограничения были наложены в прошлом году из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Новые утечки непременно вызовут вопросы о связях России с командой Дональда Трампа. Нахождение Трампа на посту было омрачено утверждениями о том, что российские власти пытались повлиять на исход выборов. Сам Трамп назвал обвинения "фейковыми новостями". Связи с Россией в США сейчас являются предметом расследования.

Уилбур Росс и Дональд Трамп знают друг друга более четверти века. Росс сыграл ключевую роль в сделке о банкротстве казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити в 1990-х годах.

Биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон сказал Би-би-си: "Если бы не Уилбур Росс, Дональда Трампа не было бы в Белом доме".

Основной клиент

Компания WL Ross & Co, которая была основана Уилбуром Россом, впервые инвестировала в Navigator Holdings в 2011 году.

В ходе расследования выяснилось, что Росс, судя по всему, сохраняет финансовую заинтересованность в Navigator Holdings через ряд компаний, зарегистрированных на Каймановых островах.

Информация о некоторых из этих компаний была раскрыта Россом, когда он стал министром торговли, но по правилам раскрытия информации ему не пришлось заявлять о своей заинтересованности в Navigator Holdings.

Из годового отчета Navigator за 2016 год следует, что 31,5% компании на момент его публикации по-прежнему принадлежало структурам, в которых у Росса есть доля, при этом стоимость активов самого Росса остается неизвестной.

Когда Трамп встретил Росса

Дональд Трамп на открытии казино "Тадж-Махал" в 1990 году

Еще в 1990 году после громкой финансовой битвы Дональд Трамп открыл свое третье казино в американском Атлантик-Сити - "Тадж-Махал", прозванный "восьмым чудом света".

Бизнес не задался. Трамп инвестировал в казино 675 млн долларов, собранных с помощью высокодоходных "мусорных облигаций". Ставка этих ценных бумаг составляла 14% в год. Выполнить свои финансовые обязательства Трампу было тяжело.

В дело вступил Уилбур Росс. В Rothschild Inc. он представлял рассерженных держателей облигаций, но ему нравился стиль Дональда Трампа.

Биограф Трампа Дэвид Кей Джонстон сказал: "Уилбур Росс был ключевым переговорщиком в ситуации, когда Дональду Трампу удалось миновать банкротства и попадания на свалку истории. Потому что Росс видел ценность в имени Трампа".

На ежегодном саммите "Конкордия" в 2017 году Росс заявил: "Когда вы встречаете людей, которые находятся под огромным финансовым давлением, вы действительно можете понять, из чего они сделаны, и он [Трамп] был сделан из материала гораздо более крепкого, чем многие владельцы проблемных компаний".

Отложив банкротство на будущее, Трамп расплатился по долгам и устремился вверх по списку Forbes.

Уилбур Росс стал членом правления Navigator в 2012 году; министерство торговли США заявило, что на момент подписания сделки с "Сибуром"в этом же году Росса в правлении компании не было.

Но с марта по ноябрь 2014 года, когда США ввели санкции против России за аннексию Крыма (в том числе против компании "Новатэк" Михельсона), Уилбур Росс все еще был членом правления Navigator.

В течение этого периода Navigator продолжала расширять свои связи с "Сибуром". По данным Navigator, российский холдинг обеспечил 9,1% общей выручки компании в 2015 году по сравнению с 5,3% в 2014 году.

Росс покинул совет директоров Navigator в ноябре 2014 года, когда его место заняла Венди Терамото - бизнес-партнер нынешнего министра торговли США. Термато заседала в совете директоров Navigator до 2017 года.

В 2016 году "Сибур" по-прежнему входил в пятерку основных клиентов Navigator, преимущественно экспортируя российский газ в Европу и потенциально обеспечивая значительный доход находящимся под санкциями людям из окружения Путина.

В этом году Navigator флот судов, которые использует для работы с "Сибуром", с двух до четырех. "Сибур" обеспечил Navigator доход в размере 68 млн долларов.

Нет никаких предположений, что Уилбур Росс нарушил какие-либо законы.

Однако Дэниэл Фрид, который курировал введение американских санкций против России при президенте США Бараке Обаме, заявил Би-би-си, что ведение бизнеса с "Сибуром" было бы ошибкой для любого американского чиновника.

"Я бы советовал любому клиенту, пришедшему ко мне, держаться подальше от "Сибура" или кого-либо еще, кто находится под санкциями или связан с лицами, находящимися под санкциями... По причине, как минимум, репутационных рисков".

Но похоже, что Росс сохранил близкие отношения с "Сибуром".

В день, когда Дональд Трамп выдвинул Росса на пост министра торговли США, последний отправился в нью-йоркский ресторан. Там с повышением его поздравили выскопоставленные менеджеры Navigator Holdings, сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Росс сказал гендиректору Navigator Holdings: "Ваши интересы связаны с моими. Экономика США будет расти. И Navigator будет получать от этого выгоду".

Другим важнейшим клиентом Navigator была государственная венесуэльская нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA). В этом году она попала под санкции США.

В министерстве торговли США сказали, что Росс "в целом поддерживает санкции администрации США в отношении России и других субъектов".

Откуда появилась утечка?

Большая часть данных поступила от компании Appleby, зарегистрированной на Бермудах. Она оказывает юридические услуги элите офшорного бизнеса. Компания помогала клиентам основывать компании в заграничных юрисдикциях с низкими или нулевыми налоговыми ставками.

Эти и другие документы, в основном из реестров юридических лиц юрисдикции Карибского бассейна, получила газета Süddeutsche Zeitung. Она не раскрывает своего источника.

Информационные партнеры объясняют, что расследование ведется в общественных интересах, потому что утечки данных из мира офшоров неоднократно раскрывали информацию о различных правонарушениях.

Appleby в ответ на утечки заявила, что в ней "удовлетворены тем, что нет доказательств правонарушений как с нашей стороны, так и со стороны наших клиентов". В компании добавили, что не терпят противозаконного поведения.

Что же такое офшорные финансы?

По сути дела, речь идет о месте, на которое не распространяется регулирование вашей страны, и в которое компании или физические лица могут перенаправить свои деньги, активы или прибыль, чтобы извлечь выгоду из более низких налогов.

Такие юрисдикции обывателям известны как "налоговые убежища", или более официально как офшорные финансовые центры для представителей отрасли. Как правило, они стабильны, скрытны и надежны. Часто это маленькие острова, но не всегда это так, и они могут различаться по степени того, как строго проводятся проверки на правонарушения.

Великобритания здесь является крупным игроком, не просто потому что многие ее заморские территории и коронные владения - офшорные финансовые центры, а потому что многие юристы, бухгалтеры и банкиры, работающие в офшорной отрасли, находятся в лондонском Сити.

Речь также идет о супербогатых. Брук Харрингтон, автор исследования "Капитал без границ: управляющие активами и 1%", говорит, что офшорные финансы - не для 1% населения, а для 0,001%.

Активы объемом около 500 тысяч долларов (380 тысяч фунтов) просто не смогут соответствовать офшорным компенсациям, которые необходимы для того, чтобы схемы работали, объясняет она.

Почему это важно?

Во-первых, это очень много денег. Boston Consulting Group говорит, что в офшорах содержится около 10 триллионов долларов. Это почти равно совокупному ВВП Великобритании, Японии и Франции вместе взятых. И это еще может быть довольно консервативной оценкой.

Использование офшоров критикуют за секретность, которая может способствовать махинациям, или за неравенство. Критики офшоров также говорят, что правительства не слишком эффективно сражаются с офшорами.

Брук Харрингтон говорит, что если богатые избегают налогов, то бедные оплачивают счет: "Правительства должны функционировать, и то, что они не получают от богатых, они получают с наших шкур".

"Нам нужно знать, что происходит в офшорах, если бы офшоры не были секретными, то некоторых из этих вещей просто не могло бы произойти, нам нужна прозрачность", - сказала прогоамме Би-би-си лейборист, член парламентской комиссии по контролю за публичными расходами Мег Хильер.

Что говорят в защиту офшоров?

Офшорные финансовые центры говорят, что если бы они не существовали, то не было бы ограничений в отношении налогов, которые правительства могут взимать. Они говорят, что не сидят на горах наличных денег, а работают как агенты, которые помогают перекачивать деньги вокруг земного шара.

Боб Ричардс, который был министром финансов Бермудских островов, когда давал интервью Би-би-си, заявил, что в его задачи не входит сбор налогов других стран, и они сами должны разбираться.

И он, и Ховард Куэйл, главный министр острова Мэн (он также дал интервью Би-би-си, а владения Британской короны, которые он возглавляет, фигурируют в утечках), отрицают, что эти юрисдикции можно даже считать налоговыми гаванями, так как они хорошо регулируются и полностью соответствуют международным правилам финансовой отчетности.

Appleby ранее говорил, что офшорные финансовые центры "защищают людей, ставших жертвами преступлений, коррупции и преследования, укрывая их от коррумпированных правительств".