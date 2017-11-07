Paradise Papers: Офшоры Порошенко всплыли в новом расследовании журналистов со всего мира

Журналисты-расследователи со всего мира изучили более 13 млн документов и обнародовали новый массив компромата на влиятельных лиц под названием "Райские документы" (Paradise Papers). По масштабам его можно сравнить с "Панамскими документами".

Расследование опубликовали в воскресенье, 5 ноября, в 20:00. Репортеры из разных стран исследовали 13,4 миллиона документов. Среди прочего речь идет об архиве юридической компании Appleby с Бермудских островов, которую считают одним из ведущих реестраторов оффшорных компаний, а также фирме из Сингапура.

В этих документах упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприятия, спортсмены, бизнесмены и другие высокопоставленные лица.

В частности, в документах фигурируют данные о советниках, чиновниках и других приближенных к американскому президенту Дональду Трампу людях. Также речь идет об их деловых контактах с Россией. Газета Süddeutsche Zeitung в своем сообщении также упоминает британскую королеву Елизавету II, бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), а также такие фирмы, как Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz и Bayer.

К расследованию присоединилась команда "Слідства.Інфо", как официальный партнер OCCRP. Она нашла в документах более десятка украинских фамилий. Одна из таких фамилий - Порошенко.

Полтора года назад украинский президент оказался в центре внимания ведущих медиа мира. Его упоминали среди фигурантов так называемого "панамского скандала", когда журналистам стали известны подробности оффшорных тайн многих политиков мира. Украинский Президент был вынужден объяснять, зачем уже находясь на посту главы государства он открыл компанию на Британских Виргинских островах.

Там созданы благоприятные условия для тех, кто хочет платить меньше налогов. Тогда Президент Порошенко заявил, что зарегистрировал оффшорную фирму исключительно для того, чтобы передать свой кондитерский бизнес в слепой траст.

Расследование по "Райским документам" при этом может являться свидетельством того, что целью Президента стало все же то, что он хотел платить меньше налогов.

Согласно документам, полученным немецкой газетой "Зюддойче Цайтунг" и переданным сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы с украинской фирмы "Avellum", которая представляет интересы Президента, написали юристам из фирмы "Эплбай" острова Мэн письмо.

"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти... она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", - сказано в письме.

Юрист с острова Мэн Шон Доулинг ответил, что это надо обсудить. Киевский юрист Богдан Боровик пояснил понятным языком эту информацию следующим образом:

"Скорее всего, компания в Нидерландах, она существует для того, чтобы защитить свои инвестиции. То есть если завтра какие-то государственные органы отберут незаконно бизнес в этой компании, эта компания сможет себя защитить, уйдя в суд из-за существования специального соглашения между Нидерландами и Украиной по защите иностранных инвестиций. То есть цель этой компании - защита инвестиций. Если бенефициар завтра перестанет быть у власти, новая власть заберет - он судится. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Налоги - потому что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. Например, здесь уплачивается обычно 0% на доходы компании. То есть если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, она получит немалые деньги от продажи".

Следовательно, именно налоговые цели, о которых пишут юристы Порошенко на остров Мэн, были целью создания, по крайней мере, одной из трех компаний. Продажа "Рошен", которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

Как выяснилось, юристы из фирмы "Еплбай" не решились иметь дело с Петром Порошенко, считая это рискованным. Позже, в августе 2014 г., юристы с Avellum обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта "Панамских документов".

Теперь, после публикации новых, так называемых "Райских документов", истинные намерения Петра Порошенко о разработке оффшорной структуры стали более ясными. И они отличаются от его публичных заявлений.

Напомним, в Панаме арестовали учредителей скандальной компании Mossack Fonseca.

Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

В частности, там упоминались премьер-министр Исландии, вскоре после этого ушедший в отставку, родственники бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и Президент Украины Петро Порошенко.