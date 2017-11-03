Неделя на межбанке завершилась очередным подорожанием доллара

«Сегодняшние торги проходили активно, на фоне значительного спроса на валюту со стороны нерезидентов и импортеров при умеренном предложении со стороны экспортеров. Рынок при открытии вырос до уровня 26,95-26,97 грн./$, котировки в течение дня существенно не менялись, к завершению сессии уровень котировок составил 26,97-26,98 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк валюту не продавал, добавил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Кассиры не отставали от казначеев и поднимали курсы валют в отделениях.

«Котировки наличного рынка шли вслед за межбанком, составив к середине дня 26,91-26,96 грн./$», - отметил Куринной.

В тоже время финансисты все же верят в то, что доллар все-таки подорожает, и межбанк выйдет на новую курсовую фигуру.

«В понедельник, считаю, курс останется в диапазоне 26,90-27,0 грн./$ с возможностью теста 27,0 грн./$», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк

Также считают и его коллеги, которые продолжают говорить о привычных рисках.

«В начале следующей недели повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, нерезидентов для репатриации дивидендов и наличного рынка сохранится, спекулятивная составляющая будет играть на рост котировок и, соответственно, придерживание валюты экспортерами. По нашему мнению, торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,0 грн./$», - резюмировал Куринной.