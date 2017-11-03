Убийство председателя фракции БПП в Северодонецке: Почему за ним могут торчать уши Оппоблока

Вечером 2 ноября был убит председатель фракции "БПП "Солидарность" городского совета Северодонецка, общественный деятель Сергей Самарский.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вчера, около 17:00 он позвонил жене сказал, что зайдет в магазин и домой. В 18.04 жена набрала его - телефон был отключен. Мужчину нашли возле дома, где он жил, с проломленным черепом от удара кирпичом.

Вот что говорит пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай: "При обследовании прилегающей к месту жительства пропавшего территории возле дома №1 МЖК "Мрия "было обнаружено тело Сергея Самарского с признаками насильственной смерти - разбита голова. На местt происшествия в настоящее время продолжают работать следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты криминалисты и тому подобное. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия".

Его дочь Елена вчера вечером на странице в соцсети написала, что он исчез.

Также известно, что вечером того дня он должен был принять участие в программе на телеканале ЛОТ, но его телефон не отвечал уже с 19:40.

На странице телеканал сообщалось, что Самарский исчез накануне эфира, который должен был состояться в 20:15.

"В последний раз разговаривали с Сергеем в 14:40, он сказал, что на эфир придет обязательно, потому что тема кризиса в местной власти для него важна. Поэтому, к 20:15 мы ждали двух гостей, но пришел только Григорий Пригеба (депутат горсовета от "Радикальной партии" - ред.). Когда мы звонили Сергею Самарском в 19:40, он был уже вне зоны. По словам Сергея Зарецкого, после работы он ушел в магазин "Семья" по бульвару Дружбы народов (бывшая улица Ленина) и больше его никто не видел ", - говорится в заметке.

Самарский был довольно известным на Луганщине политиком. К 2014 году он был депутатом горсовета, руководителем фракции "Батькивщина" и городской организации этой партии. Несколько раз баллотировался на пост мэра, а также баллотировался в народные депутаты от Объединенной оппозиции "ВО" Батькивщина "по одномандатному избирательному округу № 106 Луганской области.

В Северодонецке он был давним оппонентом регионалов, журналисты его вспоминают как альтернативный источник информации о том, что творилось в городе.

Когда на Луганщине начались пророссийские протесты, Самарский без колебаний встал на сторону Украины, в мае 2014 его похитили боевики "ЛНР", посадили в черную "Волгу" и увезли в неизвестном направлении. Он находился "на подвале" четверо суток.

Вот на этом видео он рассказывает, как это было.





В сентябре 2014 года, когда Северодонецк уже был освобожден от "ЛНР", Самарский вышел из фракции "Батькивщина", а затем и из партии.

Дальнейшую свою политическую судьбу он связал с Блоком Петра Порошенко, но, тем не менее, свой стиль работы оставил - Самарский не прекращал разоблачать членов "Оппозиционного блока" в городе - тех самых бывших регионалов.

Опять став депутатом горсовета в конце 2015 года, он возглавил фракцию БПП в горсовете и до последних дней жизни поддерживал мэра Валентина Казакова, а также был человеком нардепа из группы "Воля народа" Сергея Шахова.

Дело в том, что с первых дней работы выбранного два года назад горсовета Сиверскодонецька, во власти города началась затяжной кризис, который продолжается до сих пор. "Оппозиционный блок" переманил на свою сторону несколько депутатов так называемых "демократических сил" - "Радикальной партии" и "Батькивщины", и получил большинство в городском совете. Этим большинством в течение всего времени три раза отправляли в отставку Казакова, который то и дело проходил процедуру своего возвращения в кресло мэра через суд.

Вот об этом коротко рассказывает экс-председатель областной ВГА Георгий Тука, который неоднократно предлагал разогнать горсовет и создать ВГА в городе, но центральная власть к нему не прислушалась.

Главным оппонентом Казакова и всех демсил в горсовете является председатель фракции "Оппозиционного блока" Игорь Бутков - он был и главным мятежником, и секретарем горсовета, и какое-то время и.о. мэра, пока Казаков ходил по судам. Самарский обличал все дела Буткова, так сказать, с особым пристрастием.

Он рассказывал о его бизнесе, о попытке прибрать к рукам рынок пассажирских перевозок, о "подковерных" договоренностях в горсовете. Самарский также первый сообщил и о недавнем обыске в доме Буткова и в его бизнес-структурах, об открытии более 30 уголовных дел, о том, что у Буткова нашли кучу наличности и 5 кг золота.

Казаков, когда на время возвращал себе кресло мэра, увольнял Буткова с должности секретаря, а тот, в свою очередь, тоже ходил по судам. И такая "Санта Барбара" происходила в городской власти все время.

Недавно стало известно, что Высший административный суд отменил постановление Донецкого апелляционного административного суда от 7 августа, которым был восстановлен Бутков в должности секретаря горсовета.

То есть теперь Бутков стал обычным депутатом и должности не имел, но имел влияние на большинство в горсовете, в последнее время стала игнорировать заседания и перестал появляться на назначенные Казаковым сессии.

Об этом говорила и депутат Ольга Лишик.

Последний пост Самарского по Буткову был 29 октября.

Следователи рассматривают несколько версий убийства Самарского, основная - политическая деятельность. Те, кто знал Самарского и был в курсе политического кризиса в Северодонецке, говорят об "ушах Опоблока" в этом деле.

Блогер Денис Казанский на 99% уверен, что за этим убийством стоит местный "Оппоблок".

"Самарский попортил им много крови и был костью в горле, как в политике, так и в их бизнесе", - написал Казанский.

Волонтер Родион Шовкошитний придерживается того же мнения.

Народный депутат от БПП, представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко тоже говорит о политически мотивированном убийстве.

"Все больше людей, которые знали убитого, говорят, что главный мотив - это политическое убийство. Сейчас идет переформатирование в местном совете и бывшие "регионалы" начали терять власть. И одной из весомых фигур в Северодонецке был руководитель фракции БПП. Поэтому одна из главных версий - это политическая", - сказал Денисенко.

Председатель областной организации партии "Батькивщина", экс-губернатор Луганщины Ирина Веригина тоже заявила, что убийство Самарского имеет политическую подоплеку.

Народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов сообщил о "сенсационных материалах", которые Самарский готовил к публикации.

"Накануне своей гибели Сергей мне говорил, что раскопал сенсационные материалы по азоту и депутатам от ОП, а также готовил к выходу сразу несколько статей о схемах грабежа в Луганской области", - сообщил Шахов.

Тука не исключает и версию с бизнес-конфликтом. Полиция также рассматривает эту версию, отрабатывается также версия, связанная с разбойным нападением.

"Это может быть связано либо с политической деятельностью, или с бизнесом. Дело в том, что в последнее время обострилось противостояние на политическом фронте. Сейчас идут в Лисичанске достаточно напряженные разборки насчет местного коммунального хозяйства. Неспокойная ситуация на политическом фронте в самом Северодонецке, там продолжается конфликт между мэром и горсоветом уже 1,5-2 года", - говорит Тука.

У Самарского осталась жена, взрослые сын и дочь.