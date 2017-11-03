В чьих партсписках окажется бывший адвокат Януковича

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Сенсации от Максима Герасько очень напоминают пропаганду от Кремля и Медведчука.

Отстраненный судом адвокат Януковича по-прежнему в игре. Напомним, 25 октября Оболонский райсуд Киева, где слушается дело о госизмене беглого экс-президента, принял решение заменить Максима Герасько другим адвокатом, и с 26 октября новым бесплатным защитником Януковича является Игорь Ляшенко, который получил время до 4 декабря для ознакомления с материалами дела. Герасько сразу же назвал свое отстранение необоснованным и незаконным, а 1 ноября рассказал о своих дальнейших планах.

По его словам, он уже направил обращения о незаконности решения суда в Апелляционный суд, Высший совет правосудия, НАБУ и прокуратуру. "Кроме того, своим заявлением судьи Оболонского суда причинили вред моей профессиональной репутации, заявив о моем якобы непрофессионализме. Этот вопрос я тоже не оставлю без внимания", - пообещал Герасько.

Впрочем, эти ходы были вполне ожидаемыми и сами по себе вряд ли вызвали бы большой интерес масс-медиа. Но экс-адвокат Януковича подготовил и сенсацию, которую СМИ не могли оставить без внимания. Он обнародовал протокол опроса Юрия Ильина, который занимал должность начальника Генштаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины с 19 по 28 февраля 2014 г.

Козырь в рукаве Герасько

Показания Ильина касаются, среди прочего, деятельности в первые дни после бегства Януковича тогдашних и.о. президента Александра Турчинова (с 22 февраля), уполномоченного Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны Владимира Заманы (с 22 по 27 февраля), и.о. министра обороны Игоря Тенюха (с 27 февраля) и ряда военачальников. В частности, Ильин заявил, что Замана и Турчинов 27 февраля понизили степень готовности ВСУ в Крыму с полной до постоянной.

"В 04:30 после получения мною доклада от оперативного дежурного ГКЦ ВС Украины о захвате неизвестными административных и государственных учреждений в г. Симферополе я отдал устное распоряжение на приведение Вооруженных сил Украины в боевую готовность "ПОЛНАЯ", - сказано в показаниях Ильина. - По моей информации, Заманой В.М. по согласованию с Турчиновым в тот же день было принято решение понизить степень готовности войск в Крыму с "ПОЛНОЙ" до "ПОСТОЯННОЙ", о чем командование ВМС Украины получило соответствующую телеграмму за подписью генерал-полковника Воробьева Г. П.".

Завершаются 13-страничные показания Ильина оценкой тогдашних событий. В частности, Ильин заявил, что "население Крыма приняло абсолютно предсказуемое решение, защищая себя и своих детей от произвола "новой власти", и результаты референдума были абсолютно предсказуемы. Несомненно, первопричиной всех бед явилась смена власти неконституционным путем в Украине. Достаточно большая часть населения Украины не приняла такое развитие событий. С военной точки зрения данная ситуация была использована для обострения внутреннего конфликта в стране пришедшими к власти политиками, что в конечном итоге привело к потере Украиной части территорий". Эти утверждения Ильина совершенно противоречат его же собственному рассказу о том, что "новая власть" приняла решение понизить степень готовности войск в Крыму, то есть отказалась от силового сценария.

В самом конце своих показаний Ильин опять обвинил "новую власть" одновременно в том, что она якобы развязала войну, и в том, что она якобы не приняла никаких решений для разрешения конфликта в Крыму: "Задавая себе вопрос, кто виноват, я отвечаю - Турчинов, который развязал войну против собственного народа. Все, кто ему способствовали в условиях разгорающегося конфликта, создали незаконные вооруженные формирования против мирного населения на юго-востоке Украины, которые привели к массовым жертвам. Что касается Крыма, главное - отсутствие каких-либо решений (политической воли для принятия этих решений) по разрешению конфликта в Крыму привело к блокированию воинских частей и формирований, невозможности военными структурами и правоохранительными органами выполнять свои функциональные обязанности, что в конечном итоге привело к выходу Крыма из-под юрисдикции Украины на основании решения крымчан".

По заветам Медведчука

Герасько очень доволен "пояснениями", полученными от Ильина. "Прочитав пояснения (протокол его опроса), каждый может сделать вывод и ответить на вопрос - кто виноват в потере Крыма? Я надеюсь, эта информация будет использована в процессе. Это та работа, которую я начал и по независящим от меня причинам не смог закончить, а именно потому, что суд незаконно меня устранил из процесса!!!" - утверждает отстраненный адвокат Януковича.

Очевидно, что показания Ильина никак не помогут защите беглого экс-президента. Предметом суда является вовсе не тот вопрос, который ставит Герасько: "Кто виноват в потере Крыма?" Суд должен решить, совершил ли Янукович госизмену, и к этому вопросу никакого отношения не имеют действия или бездействие Турчинова и других представителей "новой власти".

Да и сам Герасько вряд ли всерьез надеялся, что показания Ильина повлияют на исход дела. Напомним, 5 октября Герасько сорвал (сделал невозможным) заседание суда, отправившись якобы на встречу с Януковичем в Ростов (эта встреча так и не состоялась). Маршрут адвоката пролегал через Беларусь и Москву. Именно в Москве 6 октября он встретился с Ильиным и еще с одним свидетелем (его имя Герасько пока не разглашает) и опросил их под протокол. Однако, вернувшись в Украину, Герасько на следующих заседаниях суда 19 и 25 октября не захотел приобщать эти свидетельские показания к делу, а вместо этого продолжил свою старую тактику затягивания процесса, настаивая на своей неготовности исполнять обязанности защитника из-за нехватки времени на ознакомление с делом.

То есть, заполучив якобы сильнейшие козыри, адвокат спрятал их в рукаве и усиленно нарывался на то, чтобы его отстранили за отказ исполнять обязанности защитника. А когда это в конце концов произошло, достал свои козыри и выложил их - не перед судом, а в "Фейсбуке".

С точки зрения интересов защиты Януковича это действия, мягко говоря, глупые. Но это очень даже умные действия с точки зрения интересов Герасько как медийной фигуры, который благодаря процессу над Януковичем привык купаться в лучах славы. В самом деле, мы видим адвоката, который благополучно спрыгнул с процесса, когда возможности затягивать его исчерпались, и занялся публикацией сенсаций - раздобытого компромата на "новую власть".

Правда, поскольку речь идет о событиях более чем трехлетней давности, почти все представители "новой власти", фигурирующие в показаниях Ильина, давно уже не у власти. Но в числе фигурантов есть нынешний секретарь СНБО Турчинов - и этого оказалось достаточно, чтобы сенсация от Герасько стала раскручиваться в масс-медиа.

Теперь интересно будет посмотреть, в чьих партийных списках окажется адвокат Герасько. Понятно, что вбрасываемые им сенсации могут использовать любые партии, желающие насолить Турчинову и обвинить его в "сдаче Крыма". Но Герасько прокололся, нахваливая - как якобы правдивые - показания беглого Ильина, которые в своих политических оценках точь-в-точь повторяют излюбленные тезисы кремлевской пропаганды.