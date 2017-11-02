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Рынку не нужна команда: почему в ЕС не спорят об отопительном сезоне
18:58 02.11.2017 |
Наступление отопительного сезона в Украине - всегда ЧП.
По крайней мере, такой вывод можно сделать, если регулярно следить за украинскими медиа и за лентой новостей в Facebook. Или хотя бы жить в многоэтажке.
И это - постоянный холод осенью и весной, электрообогреватели, пожары от их использования - удивляет всех, кто недавно живет в Украине. Конечно, за исключением приезжих из постсоветских стран.
Попробуйте поискать новости о начале отопительного сезона во Франции. Или в Германии. Или хотя бы в Польше.
Боюсь, что вам будет сложно похвастаться результатом. Почему же так выходит?
Автономное отопление? Да, но нет
Первый ответ, который многим приходит на ум - из-за автономного отопления. Но этот ответ неправильный.
Действительно, в Западной Европе централизованное отопление не так распространено, как в Украине, однако в последнее время становится все более и более популярным, поскольку объективно является более выгодным, по крайней мере - в больших городах.
К счастью, это начинают понимать и в Украине, остановив эпидемию отключений от централизованного отопления. Этот шаг, хотя и привлекательный в краткосрочной перспективе, в долгосрочной явно убыточен. Как для самих жильцов, так и для государства.
Так что причина отсутствия в ЕС "ЧП отопительного сезона" в другом.
Рынок решает все
Дело в том, что в ЕС коммунальные услуги являются... рынком, где потребитель не зависит от решения городских властей или же ЖЭКов.
Отопление по-европейски - это система договоров, которые дома, напрямую или через управляющие компании, заключают с поставщиками тепла. Они и регламентируют порядок включения и выключения отопления.
И это позволяет потребителям услуг самостоятельно решать, когда им стоит начать отопление и какой уровень тепла они хотят у себя дома.
Обратимся к конкретным примерам. Оставим в стороне далекие (и богатые) Германию и Скандинавию и обратимся к опыту наших соседей - Словакии. Там отопление рекомендовано включать при падении температуры воздуха до 12 градусов.
Однако, на самом деле, это вовсе не догма: если потребители хотят сэкономить, они могут заказать снижение температуры воды в батареях - то есть фактически перенести для себя начало отопительного сезона.
И наоборот, в контракте часто прописывают возможность увеличения температуры вода в отопительной системе. Тогда в домах станет еще теплее.
Обратите внимание: все вопросы решаются не на уровне "мэра", "горсовета" или "депутата" - все решается простым рыночным подходом. "Любой каприз за ваши деньги".
Выходит, что для старта отопительного сезона не нужны ни утвержденные правительством методологии, ни распоряжения мэров.
Все очень просто - есть рынок, покупатель и продавец. А никто больше и не нужен.
Резонный вопрос: как сами предприятия, генерирующие тепло, могут оперативно обеспечить изменения спроса? О ужас! - им же никто не дает распоряжения, какой объем заявок жильцов стоит удовлетворять, а какой - нет. И - какой кошмар! - у них же сети устаревшие.
Однако, как показывает практика, эти предприятия справляются сами. Пускай и не всегда так эффективно, но в целом успешно, эта модель действует во всех европейских странах. Включая страны Восточной Европы, которые в 1990-х были в тех же стартовых условиях, что и Украина.
И действительно: мы ж не спрашиваем у поставщика картошки, как он, бедный, ее хранит, транспортирует, как решает вопрос, если я сегодня картошку не хочу, а хочу рис или гречку. Или вообще села на диету. А ведь он как-то с этими вопросами справляется.
Вот и поставщики тепла справятся. Только нужно создать рыночные условия, конкуренцию и свободу выбора.
Фантастика? Нет, возможность!
Возможно ли такое в Украине? Конечно! Другой вопрос - что для этого необходимо.
Первый шаг - рыночные тарифы на отопление - уже пройден. Это был болезненный для многих шаг. Но без него реформирование отрасли было бы невозможным.
Однако следует признать - само по себе принятие правильных законов не позволит изменить ситуацию. В системе отопления слишком все запущено.
Необходимо понимание самих жильцов, что это они диктуют условия, какие именно услуги и когда именно они хотят получать.
Что они - а не ЖЭК - диктуют условия, какие услуги и когда именно они хотят получать.
К сожалению, украинская коммунальная система была "заточена" под работу монополистов. И это существенно усложняет задачу. К сожалению, один дом (например, уже существующее ОСМД) не может заказать у теплокоммунэнерго начало отопления в назначенный им день.
Не может, потому что сами возможности ТКЭ зависят от графиков работы ТЭЦ. А им уж совсем нет резонов менять удобные графики, подстраиваясь под желания потребителей.
Однако выход из ситуации все же существует. Опыт все тех же восточноевропейских стран, которые стартовали из подобных условий, показывает - спрос всегда порождает предложение.
Как только запросы от потребителей услуг станут массовыми, всегда возникает желание заработать.
Появляются альтернативные поставщики тепла, а конкуренция заставляет "эволюционировать" и вчерашних монополистов.
Пока подобные изменения многим кажутся фантастикой. Однако опыт многих стран Восточной Европы показал - законы рынка работают вполне успешно.
И нужно для этого совсем немного - нормальное законодательное регулирование и понимание потребителями услуг своих прав.
Почувствовать себя собственником своего жилья - это первая и главная ступень к изменениям.
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