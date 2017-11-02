Суд над сыном Авакова. Почему Сытник проиграл первый раунд

Юрій Васильченко / Depo.ua

Суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Кое-кто считает это пощечиной власти Антикоррупционному бюро. И, на самом деле, значительная доля вины за неудачи лежит на самом НАБУ.

Часть рюкзаков, закупленных для нужд Нацгвардии в зоне АТО, была пошита в учреждениях исполнения наказаний за 60 - 130 грн. Об этом во время судебного заседания, на котором решалась судьба третьего фигуранта дела о рюкзаках Владимира Литвина, заявил представитель САП. Напомним, в ходатайстве антикоррупционной прокуратуры указано, что рюкзаки закупили по 2799 грн. Всего приобрели такой амуниции на 14,4 млн грн. Как установила экспертиза, пошив рюкзаков обходится в 555 грн. То есть, информация о пошиве рюкзаков зеками была обнародована между прочим, хотя, на самом деле, это "фишка", которая должна была бы влиять на мнение суда. Иначе говоря, в НАБУ и САП получилось, как в пословице - "умела баба готовить, да не умела подавать". Это свидетельствует об одной из главных проблем отечественных антикоррупционных органов - у них отсутствуют качественные спикеры и стратегия работы с общественностью.

НАБУ и САП часто обвиняют в чрезмерном пиаре, что недалеко от истины. Но беда в том, что он сухой, не яркий, и поэтому Сытник с Холодницким проигрывают войну с коррупцией еще и в медиа. Последние несколько дней к эпопее с сыном Авакова приковано максимальное внимание общества, и этот фактор антикоррупционные органы должны использовать на полную катушку. Зато сейчас они могут сказать лишь одно: Соломенский суд, выпустив фигурантов дела о рюкзаках под личное обязательство, подтвердил необходимость создания антикоррупционного суда. В ответ услышат сильные аргументы: судил не судья Бобровник, поэтому решение не в пользу НАБУ, и вообще - доказательная база слабовата, прокурорам нужно лучше готовиться. Добавим: прокуроров перед подобными слушаниями необходимо муштровать соответствующим специалистам, чтобы те не выглядели в суде, как с креста снятые. Пусть им хотя бы фильмы о американских судах покажут, что ли.

Да и сами Сытник с Холодницким скучные в камерах. Говорят правильно, но это не цепляет, не оставляет яркого воспоминания у слушателя и зрителя. Таких историй, как с Насировим, который сам подыграл НАБУ неадекватным поведением, много не будет. А может, после той клоунады и вообще не будет. Мы к тому, что параллельно с подготовкой подозрений и обвинений в суде нужно проделывать медиа-сопровождение, необходимы спикеры, которые пользуются доверием в обществе, необходимы, в конце концов, такие вещи, как о зэках, которые шили рюкзаки.

Другая проблема, о ней уже упоминалось выше, - слабая доказательная база. Для того, чтобы осудить топ-коррупционера, у прокуратуры должны быть железобетонные аргументы. Во всех делах, с которыми антикоррупционеры ходили в суд, доказательства хромают. Из-за этого фигуранты и армия их адвокатов переламывают ситуацию себе на пользу. Можно вспомнить дело Розенблата и Полякова: их защитники небезосновательно обвиняют НАБУ в незаконности получения доказательств. То есть, все видели видео, на котором мужчина, ну очень похожий на Розенблата, но вопрос к тому, как это видео записывалось. То же касается Полякова, который обвиняет НАБУ в незаконности прослушивания его разговоров.

То есть, приходит прокурор САП в суд, когда тот будет рассматривать янтарное дело по существу, а судья скажет: ребята, так это вы нарушили закон, а не Розенблат с Поляковым. И эти двое депутатов имеют значительные шансы нацепить на себя если не нимбы святых, то образы мучеников точно. Точно такая же ситуация с видео в деле Авакова-младшего. Все могли видеть, как лица, похожие на Александра Арсеновича и господина Чеботаря, обсуждают интересную тему. Однако, кто это видео записал и как оно оказалось в сети? Или оно технически не смонтировано и кто ставил "жучки" в кабинете Чеботаря? На эти вопросы придется отвечать в суде обвинителю.

В деле о рюкзаках есть другие сомнительные вещи. Напомним: в июле Окружной административный суд Киева признал законными действия должностных лиц МВД при закупке в феврале 2015 года так называемых "рюкзаков Авакова" и отказал истцу ООО "Ибис" в отмене результатов соответствующих конкурсных торгов. То есть, было судебное решение, которым победителя тендера вывели из-под подозрения. Подобные нюансы есть во всех резонансных делах НАБУ. Где-то альтернативные экспертизы, противоречащие данным антикоррупционеров, где-то дела, возбужденные против самих детективов, как, к примеру, история с Андреем Калужинским, которого подозревают в вымогательстве с Александра Онищенко показаний на третье лицо, где-то обвинения в политической мотивации преследования и так далее. Это к тому, что устроить у подозреваемых маски-шоу легко, а вот посадить их - задача крайне трудная. Так не только у нас, везде дела о коррупции тянутся долго и мучительно. Поэтому лучше нашим антикоррупционным органам учиться на чужих шишках.

И все же Авакову не следует слишком радоваться из-за вчерашнего решения суда. НАБУ проиграло битву, но настоящая война для Арсена Борисовича впереди. В медиа, кстати, министр также не выходит победителем. Дело о рюкзаках будет тянуться еще долго, и все это время Аваков будет бороться с Ситником и Холодницким за мозги граждан. И от того, кто это соревнование выиграет, будет зависеть имидж всех трех фигурантов и институтов, которые они представляют.