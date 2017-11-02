Мобилизацию под Раду на следующую неделю не объявляем - Соболев

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на полдень четверга на улице Грушевского установлены 20 палаток, которые сами участники акции называют "военный лагерь", в Мариинском парке - около 40, которые объединены в "политический лагерь". За сценой, установленной на площади Конституции, размещен лекторий - большая целлофановая палатка.

В комментарии агентству народный депутат Егор Соболев (фракция "Самопомич") рассказал, что киевляне поддерживают протестующих - приносят деньги и продукты питания.

"Мы не расходимся, но и мобилизацию на следующую неделю, которая будет пленарной, мы не объявляем, так как никаких резонансных законопроектов там не будет", - сказал он.

Е.Соболев подчеркнул, что палаточные городки не будут свернуты до выполнения всех требований протестующих, а именно - изменения избирательного законодательства, отмены депутатской неприкосновенности и создания Антикоррупционного суда.

Как известно, ранее лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили заявил, что дает властям время до 7 ноября, чтобы отреагировать на требования митингующих.

"7 ноября даю последний раз им (власти - ред.) принять наши требования", - заявил Саакашвили.

"Мы не можем здесь стоять вечно. Нас должно быть в сто раз больше и мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание в них под окнами", - добавил он.

7 ноября Верховная Рада возобновит работу в сессионном режиме после двух недель перерыва.