Саакашвили - не беженец: Кто спасает Михо от депортации из Украины

Михаил Саакашвили, который является одним из главных инициаторов "Михо-майдана" под Радой, после прорыва через польско-украинскую границу имел надежду на Статью 5 Закона Украины "О беженцах и лицах, которые нуждаются дополнительной или временной защите". Саакашвили пытался юридически обосновать свою потребность в предоставлении дополнительной защиты от экстрадиции в Грузию. Впрочем, буквально на днях Миграционная служба отказалась признать его беженцем в Украине.

Как отмечается в сообщении от 1-го ноября, Саакашвили отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем в связи с "отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, и недоказанностью угрозы жизни или свободе в стране происхождения из-за опасения применения к Вам смертной казни или пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания".

Оригинал документа Саакашвили получил на руки и, конечно, сразу сообщил, что обжалует решение в Киевском окружном админсуде.

По большому счету, сегодня созданы все предпосылки относительно экстрадиции Саакашвили. Он является обычным апатридом на территории Украины. Указом Порошенко Михо был лишен украинского гражданства в июле 2017-го. Он не был признан беженцем и ему не предоставили политического убежища. Кроме этого, есть запрос об экстрадиции от Грузии, где на Саакашвили заведены уголовные дела. Если ранее Саакашвили имел украинский паспорт, а Украина, как известно, не выдает своих граждан, игнорирование грузинского запроса еще выглядело хоть как-то обоснованным. Но сейчас есть все законные основания для того, чтобы отправить Михо в Грузию. Судя по всему, нет только политической воли. Экстрадиция могла бы произойти быстро, как это произошло с добровольцем, бывшим охранником и водителем Саакашвили недавно.

Впрочем, стоит обратить внимание на то, что Саакашвили пользуется значительной поддержкой посла США в Украине Мари Йованович.

Посол США при Саакашвили

Стоит отметить, что акция протеста у стен ВР имеет опосредованную поддержку посла США в Украине. Даже в одном из последних интервью Цензор.НЕТ она высказала свое мнение об акции: "Я считаю, что это важный пример того, как украинский народ может пользоваться своими правами: свободой самовыражения, свободой собраний, и это очень важно. Также важно, чтобы это происходило мирно, чтобы полиция и правоохранительные органы действовали профессионально и сдержанно. И пока именно так все и было, и мы надеемся, что так будет и дальше, и это достойно похвалы".

Если говорить о Йованович, то она начала работать послом в Украине еще во время президентства Обамы, хотя известной у нас стала еще во время скандала с Кольчугами в начале 2000-х, поскольку подняла и педалировала эту тему.

После победы на выборах Дональд Трамп поменял многих послов, впрочем Йованович смогла удержаться на должности. Американское посольство активно поддерживает антикоррупционные реформы, в частности, работу НАБУ, САП, антикоррупционных общественных организаций. А создание антикоррупционного суда является одним из требований протестующих под Радой. Его создание также приветствует посольство США.

Поддержка Йованович в целом гарантирует Саакашвили не слабое западное лобби.

Йованович приближена к высокопоставленным военным и ответственным за нацбезопасность в США. Она заканчивала Национальный военный колледж, имеет опыт работы в горячих точках - работала в Сомали, и так далее. У нее хорошие отношения с советником по вопросам Нацбезопасности Макмастером и министром обороны Мэттисом.

Вполне возможно, что именно из-за западного лобби, в Украине пока нет политической воли на экстрадицию Саакашвили в Грузию.

Впрочем, есть и другой вариант. Грузии и Украине сейчас выгодна маргинализация Саакашвили. В этом, между прочим, очень помогают своим присутствием под Радой такие лица, как Семенченко и Соболев, от которых Саакашвили хоть и пытается отстраниться, но протест все равно ассоциируется с ними.

Неизвестно, видит ли это сам Саакашвили, но значительной поддержки в обществе у него нет. Об этом свидетельствуют как сентябрьская акция, так и "Михо-майдан", который продолжается до сих пор. Под стенами нет даже тысячи человек. Непонятные требования, методы, которые работали на Майдане-2014 - все это, в принципе, дискредитирует попытки Саакашвили. При этом, его прорыв через границу, за которым следила едва ли не вся страна, многими политиками, включая Тимошенко, использовался лишь для собственного пиара. После этого на активные акции за Михо особо никто не выходит. И этот прорыв также сработал против него.

Вполне возможно, что после окончательной дискредитации Саакашвили-политика, для которой и сам Михо делает очень много, его тихо и спокойно отправят в Грузию. Если до этого времени он сам не поймет, куда завела его судьба и не сбежит в США.