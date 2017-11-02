Поставки белорусского бензина в Украину рухнули на 90%

В октябре поставки бензина А-92 из Беларуси снизились по сравнению со среднемесячным значением текущего года на 91% до 4 тыс. т. Резкое сокращение поставок от основного поставщика привело к дефициту баланса А-92 в объеме 30-35 тыс. т, что составляет около 40% потребления этой марки. Такая нехватка будет провоцировать рост цен на моторное топливо. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Потребление бензина А-92 в 2017 г. составляет 80-85 тыс. т в месяц. Из них на импорт приходится 40-45 тыс. т, которые на 98% наполняются из Беларуси.

По оперативным данным, в октябре 2017 г. импортные поставки А-92 составили 9,7 тыс. т, из которых всего белорусские - 4 тыс. т. Это является минимальным объемом белорусских поставок за обозримый период.

Октябрьский обвал поставок из Беларуси был отмечен и по бензину А-95: 10,5 тыс. т против среднемесячных 40 тыс. т в 2017 г.

Резкое снижение поставок связано с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ, который начался 10 сентября и должен закончиться до конца октября. Кроме того, в сентябре закончилось большинство терм-договоров БНК с украинскими компаниями. По словам трейдеров, в октябре БНК отправила большие партии бензина на экспорт через балтийские порты. Источники в белорусской нефтяной отрасли также указывают на фактор продолжающегося более полугода поиска нового главы БНК, что ограничивает маневренность менеджмента компании при принятии решений.

В результате дефицит А-92 в октябре оценивается в 30-35 тыс. т, что составляет примерно 40% от потребления. Нехватка А-95 была во многом компенсирована увеличением импорта из Литвы (на 20 тыс. т или втрое по сравнению со среднемесячным показателем).

По данным оперативного мониторинга «Консалтинговой группы А-95», в октябре бензин А-92 в свободной продаже вагонными нормами отсутствовал. Исключение составляла только «Укртатнафта», но, по словам трейдеров, отгрузки производились нерегулярно.

«Сейчас с поставкой «двойки» действительно плохо. Но мы заблаговременно сделали небольшие запасы. Остальное докупаем у украинских НПЗ», - рассказал enkorr представитель трейдера, поставляющего ресурс одной из крупнейших сетей АЗС.

«Есть дефицит. 92-й найти трудно, - подтвердил сотрудник другой крупной трейдинговой компании. - Приходится обращаться к источникам, к которым раньше не обращались».

Признаком острой нехватки А-92 стал его импорт группой WOG по морю из Румынии.

На нехватку продукта указывает рост оптовой маржи, которая составляет $40-50/т к расчетным ценам на белорусский продукт в размере около 28600 грн/т. Так, 31 октября Кременчугский НПЗ выставлял А-92 по 29800 грн/т.

Ситуация осложняется уходом на плановый ремонт 23 октября Шебелинского ГПЗ, который продлится до 10 ноября. В октябре ГПЗ успел произвести примерно 10 тыс. т бензинов, из которых на «двойку» оценочно пришлось около 5 тыс. т.

«Нехватка белорусских поставок наряду с ростом мировых котировок будет удерживать ценовое напряжение в Украине на протяжении всего ноября. У нас была надежда на прохождение этого периода со стабильной ценой, но глубина недопоставок и рост цен в мире толкают цены вверх», - комментирует директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Итоги и перспективы работы белорусских экспортеров в Украину будут рассмотрены на конференции Petroleum Ukraine 2017, которая пройдет 15-16 ноября в Киеве.