К 9-летию «Белой книги» Сатоши: что случится, если продать миллион биткоинов?

Вчера исполнилось 9 лет самому известному в криптовалютном сообществе труду самого загадочного гения-миллиардера современности. 31 октября 2008 года некто Сатоши Накамото опубликовал «Белую книгу» (White paper) - техническое описание концепции и протокола Биткоина. Многие даже называют эту дату днем рождения Биткоина, однако публикация концепции - еще не реальный продукт, и говорить о настоящем «рождении» Биткоина в этот день нельзя. Запуск блокчейна состоялся двумя месяцами позже - 3 января 2009 года.

Сам же таинственный создатель и один из основных разработчиков технологии вскоре прекратил своё участие в развитии Bitcoin и уже с 2010 года перестал отвечать на письма, когда узнал от собеседника по переписке, что им заинтересовалось ЦРУ.

Очевидно, хотя и не доказано достоверно, что первое время майнингом единолично занимался Сатоши, и только через несколько месяцев участие других майнеров стало весомым. Делал он это, скорее всего, на самом обычном компьютере, ведь тогда больших мощностей для майнинга не требовалось. Обычного CPU для домашнего ПК было бы вполне достаточно, чтобы получать по 50 BTC каждые 10 минут. Так как вся история транзакций в блокчейне видна всем, удалось установить, что из 1 814 400 первых сгенерированных монет около 1 148 800 BTC никогда не тратились и до сих пор находятся на множестве адресов-кошельков, предположительно под управлением Сатоши. Средства на этих кошельках долгое время находятся без движения и кажется, что они были просто забыты, ведь биткоин в первую очередь задумывался как эксперимент.

Но и сейчас не стоит недооценивать сам факт существования этих "забытых" монет. Сегодня курс биткоина на крупнейших криптовалютных биржах превысил $6 500 за одну монету, установив новый исторический максимум. Это значит, что инвесторы наделили создателя Биткоина огромным состоянием. Ведь число биткоинов математически ограничено алгоритмом и стремится к 21 миллиону, и, если Сатоши всё ещё имеет доступ к своим кошелькам, то его доля в капитализации биткоина составит примерно 5.8% в 2140 году, когда все монеты будут эмитированы. До этого срока доля Сатоши будет постепенно уменьшаться, ведь сегодня, пока добыто около 16.6 млн BTC, она составляет более внушительные 7%. Для сравнения, доля США среди владельцев мировых запасов золота чуть более 4% от мирового объёма - 8 000 тонн.



Что произойдёт, если продать миллион BTC?

Есть как минимум 3 варианта развития событий:

По законам рынка, если предложение превышает спрос, то цена обычных товаров, активов или услуг должна падать.

* Биткоины Сатоши в сумме по нынешнему курсу стоят почти $7.5 млрд. В том случае, если такую большую заявку на продажу разместить сегодня на любой из бирж, то она обрушит курс в несколько раз. Вряд ли Сатоши Накамото смог бы получить все свои $7.5 млрд, так как заявки исполнялись бы постепенно, а цена в это время продолжала бы падать или просто "билась о потолок", если не переносить заявки вслед за падающим курсом. Скажем больше, для временного падения цены было бы достаточно самого факта движения монет Сатоши. При постепенной распродаже "миллиона Сатоши" биткоин войдет в длительную коррекцию.

* Если учесть, что биткоины Сатоши находятся под пристальным вниманием участников сообщества, то о движении средств с этих кошельков станет известно сразу и поскольку "запасы" BTC строго ограничены алгоритмом, то могут быстро найтись покупатели, стремящиеся получить как можно большую долю этой уникальной валюты, и монеты Сатоши будут быстро раскуплены на внебиржевом рынке. При таком развитии событий, после резкой, но короткой коррекции, курс снова взлетит, теперь уже не ограниченный прежней угрозой "сброса" биткоинов создателя. Ведь 7% - это не такая большая доля, чтобы вызвать долгосрочное падение при растущем спросе на криптовалюты.

* Последний вариант - самый интересный и относительно "безболезненный" для биржевых курсов криптовалют. Сатоши Накамото уже мог тайно передать закрытые ключи от всех или части своих кошельков какому-либо лицу, группе или организации за определённую сумму в фиате. Сам этот факт никак не отразится на цене биткоина, пока монеты не придут в движение. Дальнейшее поведение цены будет зависеть от новых владельцев этих первых биткоинов - будут ли они использовать их сразу или постепенно, полностью или частично, и раскроют ли сумму, находящуюся в их распоряжении.

Кем бы ни был Сатоси, за почти 9 лет работы блокчейна Биткоина он приобрёл большое влияние и, сконцентрировав на множестве кошельков добытые в первые месяцы монеты, стал постоянно нависающей угрозой для собственного проекта. Но исполнить эту угрозу он может только один раз. В остальном же создатель Биткоина способен влиять на сообщество только своим авторитетом, если пожелает раскрыть свою личность или, по крайней мере, доказать действительное владение первыми блоками в сети Биткоина, чего до сих пор не удавалось многочисленным претендентам на имя Сатоси Накамото.