Россия потребовала гарантий для строительства Турецкого потока в Европу

Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки «Турецкого потока» только после получения юридических гарантий от Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Проект строительства второй нитки трубопровода может удовлетворить рост потребления газа в странах Южной и Юго-Восточной Европы, напомнил Лавров. «Но учитывая неудачный опыт с «Южным потоком», будем готовы приступить к такой работе только после получения твердых юридических гарантий со стороны Брюсселя», - подчеркнул он. «Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство «Турецкого потока» уже будет идти к завершению и встанет вопрос о подключении трубы к европейской инфраструктуре, как это было раньше. Эти гарантии нужны сейчас и должны иметь обязывающий характер», - прокомментировал «Ведомостям» слова министра один из федеральных чиновников.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода через Черное море. Строительство может быть завершено к концу 2019 г. Стоимость проекта - около 6 млрд евро. Протяженность подводной части каждой из ниток - около 900 км. Одна нитка (мощностью 15,75 млрд куб. м в год) предназначена для поставок газа на внутренний рынок Турции. В нее могут быть перенаправлены те объемы газа, которые «Газпром» сейчас поставляет в Турцию по украинскому маршруту (около 14 млрд куб. м в год). Вторая нитка «Турецкого потока» должна обеспечить транзит газа через Турцию в ЕС.

«Газпром» уже подписал дорожные карты по развитию национальных газотранспортных систем с профильными министерствами Болгарии, Сербии и Венгрии, сообщал 23 октября «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. Однако возможен вариант, при котором вторая нитка трубопровода пойдет не в Болгарию, а на турецко-греческую границу. В этом случае основным рынком, на который будет поставляться газ из второй нитки, может стать Италия, уточнял Новак.

Окончательный маршрут до сих пор не определен.

Тем временем «Газпром» уже построил в общей сложности около 430 км «Турецкого потока», сообщило Bloomberg со ссылкой на представителей компании South Stream Transport B.V., занимающейся реализацией проекта.