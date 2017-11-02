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Миграционная служба отказала Саакашвили в оформлении документов для признания беженцем
19:09 01.11.2017 |
Государственная миграционная служба отказала лидеру партии "Рух новых сил", экс-главе Одесской обладминистрации, экс-президенту Грузии Михэилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, сообщает "Espreso.tv" со ссылкой на соответствующий приказ Управления ГМС в Киевской области №99 от 1 ноября.
Как отмечается в тексте приказа, скан-копию которого приводит издание, ГМС отказала М.Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
"Руководствуясь ч.4, 6 ст.8 закона Украины "О беженцах и лицах, которые нуждаются дополнительной или временной защиты", на основании письменного вывода главного специалиста отдела по вопросам соискателей защиты и социальной интеграции... приказываю: отказать в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите лицу без гражданства Саакашвили Mиxэилу Николозовичv, 21.12.1967 года рождения", - говорится в тексте приказа.
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