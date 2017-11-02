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Сам себя экстрадировал. Зачем Каськиву бежать из Панамы к Луценко
18:55 01.11.2017 |
Стремительная экстрадиция одиозного Владислава Каськива из Панамы в Украину и не менее стремительное его освобождение под символический залог трудно объяснить чем-то еще, кроме сделки экс-чиновника с правоохранителями.
О главе Госагентства Украины по инвестициям времен "злочинной влады" Владиславе Каськиве, ставшем героем анекдотов после подписания соглашения о строительстве LNG-терминала с лыжным инструктором, уже порядком подзабыли. Тем более неожиданным оказалось известие о его скоропостижной экстрадиции из Панамы в Украину.
О том, что Каськив задержан в Панаме и его экстрадиция в целом возможна, стало известно в августе 2016-го. С тех пор информации о бывшем лидере "Поры" было не так уж и много. Сообщалось только, что тот заплатил в Панаме залог в $600 тыс., что позволило ему и дальше проживать в этой стране на относительной свободе. И вот теперь Каськив снова в Украине - и снова на свободе. Причем за куда менее внушительную сумму залога - 160 тыс. грн. Пикантности истории добавляет тот факт, что Каськив сам попросил панамские власти экстрадировать его в Украину и даже сам купил себе авиабилет. Последнее, кстати, подтвердили даже в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
Более того, уже в Киеве Каськив предоставил суду документы о том, что полностью восполнил государству Украина убытки, в которых его подозревают, а это 7,5 млн грн, которые, как считает следствие, он растратил, заключив договоры о предоставлении фиктивных рекламных услуг. Как говорится, на свободу с чистой совестью.
Такой оборот дела прогнозируемо вызвал у украинцев обострение чувства "зрады", ведь один из наиболее одиозных чиновников режима Януковича очень недорого откупился от тюрьмы в Украине. Тем более что обвинение в растрате 7,5 млн - это лишь один из эпизодов бурной чиновничьей биографии Каськива. Есть еще знаменитый LNG-терминал, есть горнолыжный курорт для Олимпиады-2022, есть "Воздушный экспресс" - проект, стоимостью в более чем 300 млн грн, и связанные с этим подозрения в приобретении земли по завышенной стоимости, ну и так далее.
Так что возмущение общественности, которая требует крови Каськива, понять можно. Но, с другой стороны, Владислав Владимирович может быть для украинской прокуратуры несколько более полезной фигурой, чем просто показательная жертва на алтаре борьбы с коррупцией. Тем более что обстоятельства его добровольной экстрадиции дают основания полагать, что он готов идти на сделку с украинским правосудием. Вопрос лишь в том, что именно он должен отдать за столь нежное к нему обращение.
В этой связи первое, что стоит отметить, - это добровольное желание Каськива вернуться в Украину. Мотивом для экс-чиновника в данном случае вряд ли служила ностальгия по земле предков. Больше похоже на то, что Каськив бежал от чего-то более страшного, чем смутная перспектива оказаться в Лукьяновском СИЗО. И этим страшным может быть американское правосудие. Последнее, как известно, серьезно активизировалось в последние дни вокруг дела бывшего политконсультанта Партии регионов Пола Манафорта. Дело это имеет все основания перерасти в очень серьезный скандал международного масштаба, и Украина в нем - совсем не сторонний наблюдатель.
Собственно, Каськива уже давно связывают с группой "газовиков" в Партии регионов во главе с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным, а они вполне могли быть теми людьми, которые платили (либо передавали деньги) Манафорту за его политологическую работу в Украине. Так что желание Каськива оказаться в застенках ГПУ раньше, чем в застенках ФБР, вполне понятно. Тем более что украинской власти экс-специалист по инвестициям вполне может пригодиться, что мы и наблюдаем.
Чем же именно Каськив может отплатить за благосклонность, кроме 7,5 млн грн, возмещенных государству по делу о фиктивной рекламе, и иных сумм по другим делам? И здесь снова речь заходит о Фирташе и Левочкине. Но если Дмитрий Васильевич - уже давно не клиент украинских правоохранителей, и очень маловероятно, что в свете последних расследований ФБР может таковым стать, то Сергей Владимирович представляет для ГПУ и Банковой большой интерес.
Вполне возможно, что Каськив может поделиться со следствием некой информацией о деятельности бывшего главы администрации Януковича. Однако вряд ли можно ждать каких-то откровений от Каськива на этот счет в ближайшее время и в публичной плоскости. Выйдя под залог, экс-глава Госагентства по инвестициям, наверное, снова надолго уйдет в тень. Как минимум до президентских выборов.
Но в этой тени он будет своеобразным "предохранителем от козней Левочкина" и инструментом подковерного давления на собственника "Интера". А если такое принуждение к сотрудничеству не даст нужного результата, пребывающий на крючке у ГПУ Каськив может вновь напомнить украинцам о себе.
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