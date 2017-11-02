Украина внесла в ООН обновленную резолюцию по Крыму

Украина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму. Документ уже получил поддержку более 30 стран, сообщил во вторник, 31 октября, агентству "Укринформ" спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. По его словам, голосование по резолюции в Третьем комитете Генассамблеи ООН пройдет в середине ноября, а в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование Генассамблеи.

"Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно запрета меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках", - добавил Николенко. Одновременно авторы проекта резолюции указывают на "необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым".

Климкин: Киев не пойдет на компромиссы

Между тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев не пойдет на компромисс по тексту обновленного проекта резолюции по Крыму. "Она должна быть наиболее четкой и последовательной", - указал он 31 октября. По словам министра, этот документ должен послужить основой для дальнейшей деоккупации Крыма.

19 декабря 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о положении дел в области прав человека в Крыму и Севастополе. В документе осуждаются "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове. Россия обозначена в тексте документа как "оккупирующая держава", а Крым - "временно оккупированной" территорией. В резолюции власти РФ настоятельно призываются отменить решение об объявлении меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и освободить украинских граждан, "которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия".