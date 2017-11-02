Потенциальными целями спецслужб РФ и центров спецопераций ДНР/ЛНР были 1,6тыс. украинских правоохранителей и чиновников - Матиос

В сферу интересов спецслужб Российской Федерации и созданных на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса специальных центров в части покушений на убийство входили более полутора тысяч украинских правоохранителей и государственных деятелей, в том числе и высокопоставленных, заявляет главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос..

"Субъектами покушений и убийств... Субъектами интереса спецслужб страны-соседа и центра специальных операций ДНР и ЛНР были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины, в том числе, высшее руководство государства", - заявил А.Матиос на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, спецслужбы РФ и центры спецопераций "ДНР/ЛНР" могли отслеживать в режиме реального времени местонахождение и передвижение такого количества людей "благодаря техническим возможностям".

В этом ключе главный военный прокурор Украины отметил совершенный в Киеве в конце июня 2017 года теракт, когда посредством подрыва автомобиля был убит сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

По словам А.Матиоса, следствие установило, что субъектом покушения во время подрыва автомобиля полковника СБУ "должен был быть нынешний заместитель главы Нацполиции Аброськин".

"Группа (организаторов и исполнителей теракта - ИФ) работала как по нему (Аброськину - ИФ, так и по Шаповалу" - заявил он.