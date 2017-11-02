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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

От Оранжевой революции до розыска. Что необходимо знать о карьере Каськива

11:38 01.11.2017 |

Политика

Экс-руководителя Госагентства по вопросам привлечения инвестиций времен Януковича Владислава Каськива, который разыскивался за хищение сотен миллионов государственных средств, задержали в Панаме. Все, что нужно знать об этом деле.

Что случилось?

18 августа, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Владислав Каськив, экс-руководитель Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиции времен Януковича в четверг был задержан в Панаме.

Каськив разыскивается по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса Украины.

Он обвиняется в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным путем предварительного сговора группой лиц, а также в служебном подлоге, повлекшим тяжкие последствия.

Позже в тот же день пресс-служба ГПУ сообщила, что Украина готовится материалы в компетентный орган Республики Панама о выдаче Владислава Каськива для привлечения к уголовной ответственности за эти преступления.

Кто такой Каськив?

Свою общественную карьеру он начал еще в 90-х, будучи в студенческие годы членом различных молодежных организаций.

В начале 2000-х, параллельно с общественной деятельностью начал политическую карьеру: в 2000-2001гг. работал внештатным советником Министра экономики, в 2001-ом стал членом контактной группы Всемирного банка.

С 1999-го по 2004 год работал координатором коалиции общественных организаций Украины "Свобода выбора".

Каськив был координатором Общественной компании "ПОРА", члены которой принимали активное участие в Оранжевой революции.

Именно он заявлял о том, что ПОРА с 24 ноября 2004 года начинает бессрочную общенациональную студенческую забастовку и требует обнародовать честные результаты выборов президента Украины.

После окончания революции и избрания президентом Виктора Ющенко, Каськив становится его штатным советником. В том же 2005 году ПОРА превратилась в политическую партию, а Каськив стал председателем ее политсовета.

В 2007 году, на досрочных парламентских выборах, Каськив проходит в парламент от фракции блока "Наша Украина - Народная самооборона".

С января 2009 года - член параментского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

В 2009-2010гг. был советником премьер-министра Юлии Тимошенко по вопросам иностранных инвестиций.

После избрания президентом Виктора Януковича, Каськив перешел в его команду.

Каськив работал с Януковичем?

Да.

"Большие национальные проекты нам нужно продвигать, сделать их приоритетными. Именно они станут центром роста экономики. Это - главная идея", - заявил в начале августа 2010 новоизбранный президент Виктор Янукович, представляя Каськива как председателя рабочей группы Комитета по экономическим реформам и национальным проектам.

Тогда Янукович определил 5 первоочередных национальных проектов общей стоимостью порядка 40 млрд гривен.

С 23 декабря 2010 года Янукович назначил Каськива главой Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

"Ему отдали строительство скоростной железной дороги от Киева до аэропорта "Борисполь", хотя этим проектом охотно занялся бы вице-премьер Борис Колесников. Каськиву также отдадут Банк развития, для которого, возможно, будет "печатать" миллиарды Национальный банк. Кроме того, именно он курирует строительство терминала, через который в Украине будет завозиться сжиженный природный газ. Есть подозрение, что этим участком работы с радостью занимался бы "Нафтогаз Украины", - писала в 2011 году ЭП.

Соратники Каськива говорили, что место у Януковича ему обеспечил глава администрации президента Сергей Левочкин.

6 сентября 2011, Каськива исключили из партии НУзНС, вместе с которой он вошел в парламент, а в феврале 2012 года, его лишили мандата за "совмещение" - все это время он был одновременно и главой Госагентства, и депутатом).

А была какая-то коррупция в его работе?

Писали, что Агентство Каськива выделило почти 25 миллионов гривен личному переводчику Виктора Януковича и однопартийцу самого Каськива.

По результатам тендеров 13 октября Госагентство Каськива заключило два соглашения на услуги по размещению информации об инвестиционных возможностях Украины в отечественных и зарубежных СМИ. Общая стоимость сделок составила 24,79 млн грн.

ООО "Космополит менеджмент" получило подряд на рекламу в иностранных СМИ стоимостью 11,87 млн грн.

Общественная организация "Розмай" выиграла тендер на 12,92 млн грн. за размещение в течение месяца в крупнейших областных центрах Украины не менее 300 билбордов, видеороликов в эфире общенациональных телеканалов, рекламных материалов во всеукраинских печатных изданиях и сети Интернет.

В обоих тендерах участвовали только две компании, которые разыграли между собой по победе в каждом конкурсе.

ООО "Космополит менеджмент" основано Андреем Матюхановым, который в 2008 году баллотировался в Киевсовет по списку партии "Пора", возглавляемой Владиславом Каськивым.

Директор ОО "Розмай" - кинорежиссер Вадим Кастелли, которого называют личным переводчиком Виктора Януковича.

Тендер для переводчика Януковича? И все?

Затем в 2012 г., народный депутат Геннадий Москаль распространил информацию, что Каськив через посреднические структуры потратил 2,8 млн. грн.

"Введение Держинвестпроектом практики привлечения значительного количества посреднических структур к размещению рекламы об инвестиционных возможностях Украины в отечественных СМИ привело к использованию средств вопреки законодательству на сумму 2,8 млн гривен", - сообщили сначала в государственной финансовой инспекции.

Позже Госфининспекция заявила, что не подтверждает информацию об использовании Госинвестпроектом бюджетных средств.

Но больше всего Каськив запомнился из-за скандала с LNG-терминалом.

А что за LNG-терминал?

Одним из проектов над которыми работал Каськив с начала назначения было строительство терминала по приему сжиженного газа (LNG-терминал).

Планировалось, что LNG-терминал будет стоить 856 млн евро и иметь прогнозируемую мощность 10 млрд кубометров газа в год. Его собирались построить в районе города Южный на Черноморском побережье Украины, рядом с нефтяным терминалом "Укртранснафты" и морским торговым портом "Южный".

"Мы предполагаем, что Каськив и руководители нефтегазовой отрасли вместе строят бизнес для будущего владельца терминала. Как известно, министра энергетики Юрия Бойко относят к группе влияния уже упомянутого Фирташа. Если эти предположения верны, за счет государства создается LNG-терминал, с которого за несколько лет "химический король" Украины будет получать газ для своих предприятий по производству удобрений", - писала в 2012 году ЭП.

В основном, реализовать проект планировалось на средства потенциального инвестора, который получит 75% в капитале терминала, а государство ограничится ролью миноритария, оставив себе блокпакет в 25%.

Таким инвестором решила стать Испанская компания Gas Natural Fenosa.

В ноябре 2012 в присутствии премьера Николая Азарова и министра ТЭК Юрия Бойко Каськив вместе с представителем испанской компании, которого идентифицировали как Джорди Сарда Бонвеи, подписал соглашение по управлению консорциумом по строительству LNG-терминала на 1,1 миллиарда долларов.

Скандал развернулся чуть позже, когда официальные лица в Gas Natural Fenosa заявили, что не подписывали никаких соглашений с Украиной, не знают Сарда Бонвеи, и он не представляет их компанию или ее дочернюю структуру.

Оказалось, что Сарда Бонвеи - это бывший лыжный инструктор, который фигурирует в качестве генерального директора украинского филиала Grupo Hera. Профильная деятельность Grupo Hera - утилизация отходов.

В частности, Бонвеи осуществлял по Украине бизнесс-поездки, а в сентябре учавствовал в ежегодном экономическом форуме в Ялте, где его видели среди участников обсуждения вопроса поставок сжиженного природного газа.

И чем закончился скандал?

Почти ничем.

Каськив говорил, что готов написать заявление об отставке, но так этого и не сделал.

Кабинет Министров создал комиссию по расследованию обстоятельств подписания соглашения о сотрудничестве в реализации национального проекта "LNG-терминал", но ее работа закончілась безрезультатно.

Для того, чтоби убедить весь мир инвестировать в LNG-терминал, были наняты американские пиарщики за 330 000 долларов. Впоследствии результати тендера были аннулированы.

Со стороны правительства звучали заявления о переговорах то с корейскими, то китайскими, то с американскими инвесторами, но они так и не были найдены.

Было еще что-то?

О, да.

В 2012 году Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами претендовало на право провести зимнюю Олимпиаду-2022.

Как оказалось, основным владельцем ООО "Боржава резорт", на землях которой планировалось проведение Олимпиады, был двоюродный брат Владислава Каськива - Александр Матковский.

На разработку технико-экономического обоснования создания инфраструктуры в Карпатах для проведения Олимпийских игр, было подписано соглашений на 821 тысяч евро.

Еще были технопарки.

Госагентство по инвестициям планировало создать десять технопарков, для того, чтобы европейские фирмы перенесли свое производство в Украину.

Инвестором строительства первого, должна была стать компания "Overseas Merchandising Corporation Ltd." (Лондон) и ее президент Хемант Кумар Патак.

Потом выяснилось, что британский бизнесмен, который начал проект создания технопарков, оказался индусом-киевлянином, шоу-менеджером и работником структур Юрия Иванющенко.

Также, Каськив тратил очень много денег на рекламу.

Что происходило с Каськивым после Революции Достоинства?

15 марта, Кабинет министров удовлетворил заявление Владислава Каськива об увольнении по собственному желанию с должности председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

После этого про Каськива ничего не было слышно до 2015 года.

Сначала, журналисты написали, что руководство Госинвестпроекта за последний год смогло потратить сотни миллионов средств государственного бюджета, описав махинации с ГП "Воздушный экспресс".

"Операция проходила в несколько заходов и закончилась совсем недавно - в декабре 2014 года. Как раз к годовщине Майдана", - говорится в материале.

В частности подразделение Госинвестпроекта ГП "Воздушный экспресс" в декабре 2014 года положило на депозит в 25 млн гривен в "ПроФин Банк".

"Пикантности такому выбору придает то, что тогда же, в декабре, когда государство давало деньги, Нацбанк проверил ПроФин Банк и, деликатно не используя слова "конверт", описал его деятельность как осуществление масштабных операций с наличными средствами в гривне, предоставления кредитов новосозданным предприятиям с последующим перечислением другим контрагентам. Ну и закономерный финал - в январе банк лопнул уже официально. Вместе с депозитами", - отмечается в материале.

Кроме того, "Воздушный экспресс" также положил на депозит в ООО "Сапфир финанс" 86 млн гривен. Со стороны "Воздушного экспресса" договор подписал временно исполняющий обязанности директора Геннадий Дяченко.

Затем Министр МВД Арсен Аваков заявил, что в деле о махинациях компании Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа фигурируют депутат Оппозиционного блока, экс-глава АП Виктора Януковича Сергей Левочкин, а также Каськив.

Позже в МВД сообщили, что Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

И уже 25 марта 2016, стало известно, что Владислав Каськив объявлен в розыск.

Сам Каськив назвал объявление его в розыск "политической интригой".
 

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01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

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28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

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