Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владислав Каськив экстрадирован из Панамы в Украину, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время Каськив доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры, продолжаются следственные действия", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Генпрокурор отметил, что экстрадиция произошла ночью 1 ноября. Он напомнил, что В.Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.

"Это не первый случай экстрадиции экс-высокопоставленного лица в Украину. Но и не последний", - отметил Ю.Луценко.

В.Каськив был объявлен в международный розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

8 сентября 2016 года стало известно о получении Генпрокуратурой от Интерпола подтверждения об аресте В.Каськива в Панаме. 12 сентября Панамский суд избрал В.Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тыс., он подал ходатайство о политическом убежище.

В марте текущего года стало известно, что Панама отказала В.Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.