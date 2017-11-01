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Бывший глава "Госинвестпроекта" Каськив экстрадирован в Украину - генпрокурор
09:09 01.11.2017 |
Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владислав Каськив экстрадирован из Панамы в Украину, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"В настоящее время Каськив доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры, продолжаются следственные действия", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук.
Генпрокурор отметил, что экстрадиция произошла ночью 1 ноября. Он напомнил, что В.Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.
"Это не первый случай экстрадиции экс-высокопоставленного лица в Украину. Но и не последний", - отметил Ю.Луценко.
В.Каськив был объявлен в международный розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).
8 сентября 2016 года стало известно о получении Генпрокуратурой от Интерпола подтверждения об аресте В.Каськива в Панаме. 12 сентября Панамский суд избрал В.Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тыс., он подал ходатайство о политическом убежище.
В марте текущего года стало известно, что Панама отказала В.Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.
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