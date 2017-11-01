Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым

Юрій Васильченко / Depo.ua

3 ноября Артем Сытник и Назар Холодницкий будут отчитываться перед профильным антикоррупционным комитетом Рады. Похоже на то, что задержание сына министра МВД должно стать ключевым элементом этого отчета.

По источникам Depo.ua, обыски у сына Арсена Авакова начались еще утром, но в Бюро некоторое время думали, как их правильно подать. Говорят, там ожидали, что полиция будет противодействовать детективам. Когда этого не произошло, тогда вроде бы и решили "слить" через "свои" СМИ дозированную информацию об обыске.

Пока известно, что задержаны Александр Аваков, бывший заместитель министра Сергей Чеботарь и еще одно лицо. Речь идет о давнем "деле рюкзаков". Теперь суд должен решить их судьбу. И, с определенной долей вероятности можно предположить, что судья постановит взять Авакова-младшего под стражу с правом внесения залога. Во всяком случае в ближайшее время все внимание СМИ будет приковано к суду. Надеемся, что у всех сторон хватит ума не превращать его заседания на разборки в стиле "ОУНовцев" Коханивского.

Чем же вызвана активизация Антикоррупционного бюро в деле, о котором уже успели забыть? Напомним: в начале прошлого года в сети выложили видео, на котором лица, похожие на сына Авакова и Чеботаря обсуждают, как в обход законной процедуры получить деньги из госбюджета на поставку рюкзаков для нужд МВД. Впоследствии контракт действительно получила фирма, которую считают близкой к сыну министра. Сначала дело по факту покупки рюкзаков возбудило Генпрокуратура, но в апреле 2016-го она передала его в НАБУ. С тех пор о ходе следствия Сытник сообщал в интервью. Да и то, когда спрашивали. И вот сегодня такой прорыв.

Версий произошедшего может быть несколько. Первая - провоцирование НАБУ и людьми из его группы поддержки масштабного политического кризиса. Задержание сына главы МВД в теории может вызвать раскол в парламентском большинстве, выход из его состава "Народного фронта" и досрочные выборы. Вопрос в том, кому выгоден такой сценарий.

Отдельные эксперты намекают на американцев, поскольку руководство НАБУ пользуется поддержкой определенных политических кругов за океаном. Определенных, но далеко не всех. Поговаривают, что именно в этих кругах лелеют идею перезагрузки украинской власти и приведения должности в государстве под антикоррупционными лозунгами контролируемых фигур. И что именно эти круги были заинтересованы в "третьем майдане" под руководством Саакашвили. Но тот быстро сдулся, потому что не получил поддержку ни украинцев, ни адекватных политических сил. Поэтому и могло быть принято решение нанести удар по Авакову, одному из столпов власти, чтобы заставить ее согласиться на перевыборы. Впрочем, странным выглядит время атаки. Логичнее было бы задерживать сына министра 17 октября, когда Саакашвили собрал массовку под парламентом, а не сейчас, когда там осталось несколько десятков "таборитов". Реанимировать сдувшийся шарик протестов этим уже не удастся.

Против американской версии свидетельствует еще один момент. Люди, которые поддерживают НАБУ за океаном, за время президентства Трампа не являются слишком влиятельными. Да и в результате перевыборов наш парламент будет вообще не контролируемый, поскольку большинство в нем будут составлять социальные популисты. Которые назначат такое же правительство. А это означает, что страну поглотит масштабный политический кризис. Поэтому лучше вести речь о заинтересованности в кризисе Москвы, а не Вашингтона. По крайней мере, в МВД придерживаются именно такой позиции. Там назвали задержание сына министра "гибридной войной, направленной на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы".

Впрочем Артема Сытника и Гизо Углаву, который сейчас является ключевой фигурой в НАБУ, трудно заподозрить в симпатиях к Путину. Поэтому мотивацию задержания детективами Бюро сына Авакова лучше поискать во внутренней, а не внешней политике. Отсюда вторая версия: Бюро выполняет задачи Банковой. О конфликте между Петром Порошенко и Арсением Аваковым, пожалуй, не писал только ленивый. Даже несмотря на официальные опровержения наличия конфликта, отдельные СМИ и дальше настаивают: между Петром и Арсеном пробежала черная кошка. Эти же СМИ сейчас будут убеждать, что президент заинтересован в давлении на Авакова, вот и вспомнили о рюкзаках.

И эта версия не выдерживает никакой критики сразу по нескольким причинам. Первая - Порошенко никогда к подобным грубым методам не вдавался, его почерк - кулуарные игры, которые могут кому-то не нравиться, но они не наносят личных страданий его оппонентам. В данном же случае речь идет о родном человеке министра. В политике, и не только украинской, существует неписанное правило: детей политиков трогать нельзя. Не потому, что детки святые, а потому что это слабое место, бить по которому - моветон. Порошенко опытный политик, у него есть дети, и он хорошо знает правила.

Во-вторых, Порошенко не заинтересован в досрочных выборах парламента. Потому что переизбранный парламент - о его качественном составе уже говорилось выше - обязательно устроит досрочные перевыборы президента. Петру Алексеевичу ни к чему пилить ветку, на которой он сидит и имеет все шансы сидеть еще один президентский срок.

Напоследок самое вероятное объяснение "наезда" НАБУ на главу МВД - 3 ноября Артем Сытник и Назар Холодницкий будут отчитываться о своей работе в парламентском комитете по вопросам предотвращения коррупции. То есть, Антикоррупционное бюро информационно готовится к заседанию, которое может стать Сытнику с Холодницким холодным душем. Им не с чем идти отчитываться - посадок нет, а разговоры об антикоррупционном суде не вызывают желаемой реакции в обществе. Поэтому, очевидно, был выбран лучший вариант обороны - атака. Давить на комитетчиков информацией о резонансных делах.

Отсюда и новое подозрение Николаю Мартыненко по старому делу о завладении имуществом "Энергоатома". Активизация в нем, по мнению адвокатов политика, вызвана уголовным делом против заместителя директора НАБУ Калужинского, которого подозревают в вымогательстве от Александра Онищенко компромата на Мартыненко в обмен на закрытие уголовного производства. Отчетом могут мотивироваться и антикоррупционные расследования против чиновников Минобороны, которые, по мнению юристов, закончатся ничем, поскольку доказательная база выглядит сомнительной. Сегодня из-под сукна достали дело о рюкзаках. До пятницы могут быть какие-то новые задержания.