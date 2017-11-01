Обострение в АТО: Что кроется за обстрелами Водяного

Руслан Рудомський

Depo.ua продолжает отслеживать события в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, где в последнее время вновь активизировались боевики на Приазовском, или, как его еще называют, Мариупольском направлении.

Традиционно неподалеку от Мариуполя наиболее горячими точками остаются Водяное и Широкино. В частности, в понедельник в 6:00 и в 19:00 незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских подразделений в районе Водяного из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А около 13:00, пренебрегая мирными договоренностями и нормами международного гуманитарного права, рашисты из 120-мм миномета обстреляли жилые кварталы поселка Водяное, где вообще нет позиций сил АТО. К счастью, обошлось без потерь.

Было горячо в этом районе и во время выходных. Так, в пятницу вечером и в воскресенье ночью укрепления сил АТО около Водяного были обстреляны из минометов и гранатометов. А в субботу днем оккупанты выпустили более 20 мин калибра 82-мм по жилому сектору поселка Водяное, в результате чего пострадали здания мирных жителей поселка.

Также досталось и соседнему Широкино, которое в пятницу, 27 октября, средь бела дня в течение нескольких часов боевики обстреливали из минометов калибра 122-мм (запрещены "Минскими соглашениями") и 82-мм. Тогда ранение получил один украинский воин. Оба населенных пункта обстреливаются боевиками из одной точки - "зеленки" вблизи оккупированной Саханки (в Водяное также часто прилетает из Пикуз).

Кроме того, постоянно поступают сообщения, что ДРГ врага под прикрытием БМП-2 регулярно выдвигаются в сторону Широкино, Павлополя и Водяного. Известно, что под Водяным нашим воинам противостоит "9-й отдельный штурмовой полк морской пехоты" так называемой "армии ДНР" с танками Т-72 и десятками БМП-2.

Мы уже писали неделю назад, что, по информации бойцов с передовой, террористы "ползут" к Широкино.

"Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами было километр и больше, то сейчас - 500-600 метров", - отмечал боец под Широкино.

Но, как видим, кроме этого, террористы наращивают обстрелы Водяного. Причем эти обстрелы четко можно разделить на две составляющие, которые не пересекаются во времени: отдельно идут обстрелы жилого сектора села, и отдельно - обстрелы позиций ВСУ, которые расположены рядом с деревней. И здесь возникает логичный вопрос: с какой целью все это делается?

Одной из версий является своеобразное запугивание Вооруженных сил Украины, которые в течение последних лет вполне успешно используют тактику так называемого "ползучего наступления", метр за метром отвоевывая у террористов "ДНР" украинскую землю. Конкретно около Водяного ВСУ почти вплотную подошли к достаточно крупному, по местным меркам, населенному пункту Пикузы (до декоммунизации это село имело название Коминтерново), а также к кургану "Дерзкий", который является господствующей высотой в этом районе и с которого эти самые Пикузы (как, собственно, и Водяное) - как на ладони.

Проще говоря, захватив эту высоту, украинская армия установит свой огневой контроль не только над Пикузами, но и над хорошим куском окружающей степи, включая села Азов, Ужовку и, в определенной степени, Саханку.

Понимают это и террористы. А также понимают то, что удержать высоту "Дерзкая", в случае полноценной атаки Вооруженных сил Украины, они не смогут. Поэтому и прибегают к уже привычной для них тактике запугивания собственным огнем. Ведь, как известно, чтобы отвлечь противника от мыслей об атаке, его надо заставить думать об обороне.

К сожалению, надо констатировать, что в определенной мере боевикам "ДНР" это удается. Ведь после того, как в 20-х числа марта этого года наши морпехи совершили дерзкую попытку захватить вражеский опорник и подойти вплотную к кургану "Дерзкий", которая потерпела неудачу лишь благодаря вмешательству в последний момент вражеского танка, украинская армия в этом районе только обороняется.

Однако, как показывает пример Светлодарской дуги, украинцы могут долго терпеть, но когда их терпение лопнет - мало не покажется никому. Напомним, там террористы так достали обстрелами украинских воинов из так называемого "волшебного леса", что те, наконец, не выдержали и захватили этот лес. Не исключено, что рано или поздно так будет и с курганом "Дерзкий", а также другими позициями, с которых террористы обстреливают подконтрольные Киеву приазовские села.