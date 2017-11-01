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НАБУ и САП задержали сына Авакова по делу о закупках МВД рюкзаков
15:22 31.10.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
По его словам, сыну Авакова будет сообщено о подозрении по ст. 191 (хищение денег) Уголовного кодекса.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины", - говорится в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook.
В НАБУ отметили, что обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства.
Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро во вторник проводит обыски у сына Авакова, в частности в Харькове.
Ранее НАБУ получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд" в рамках досудебного расследования. Компанию связывают с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова.
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