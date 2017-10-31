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В России задержали экс-главу ДУСі Игоря Бакая
13:34 31.10.2017 |
В Москве задержали бывшего руководителя Государственного управления делами и экс-главу "Нафтогаза" Игоря Бакая. Об этом ТСН стало известно от информированных источников.
Сообщается, что вместе с Бакаем были задержаны его бухгалтер и помощник Константин. Сегодня, 31 октября, помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а сам Бакай остался под стражей.
По данным источников, экс-чиновника обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов.
Источники сообщают, что в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой и постоянно занимал деньги у знакомых.
Игорь Бакай после отставки обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, он с семьей бежал в Россию в конце 2004 года, где получил гражданство в 2005 году. Его даже подавали в международный розыск.
В частности Бакай подозревался в участии в незаконной продаже имущественных комплексов "Гостиница "Днепр", "Отель "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Кроме того, "завхоза Кучмы" и других должностных лиц ГУД подозревали в том, что они безвозмездно использовали авиационную технику авиапредприятия "Украина", подчиненного Государственному управлению делами - в течение 2003-2004 гг. по распоряжению должностных лиц ГУД было незаконно выполнено 68 коммерческих рейсов на самолетах и вертолетах госавиапредприятия на сумму свыше 1 млн грн. Были и менее серьезные обвинения, как например, в том, что в 2003-2004 гг. Бакай издал распоряжение о выделении квартир своим заместителям с превышением жилищных норм.
Однако, с приходом к власти Януковича, Бакая виправдали за статтею, за якою засудили Тимошенко Бакая виправдали за статтею, за якою засудили Тимошенко все дела против Бакая были закрыты Печерским судом. 14 апреля 2010 года Апелляционный суд Киева признал законность закрытия всех дел. Все счета и имущество самого Бакая, его жены и тестя были разблокированы. В России Бакай занимается бизнесом "по нескольким направлениям". Причем, как выясняли журналисты, пока в Украине продолжались следственные действия в отношении него, операции проводились через его жену.
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