Почему Тимошенко проиграла выборы в объединенных территориальных громадах

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Тактика оппозиции по нагнетанию негатива не сработала. На местных выборах люди хотели конструктива и голосовали за тех, кто мог им этот конструктив дать. Именно поэтому "Батькивщина" не выиграла ни одного (!) руководителя ОТГ.

Продаются украинцы за 10 грн?

Четыре факта подкупа и заявление Юлии Тимошенко о том, что избирателей в одной из ОТГ покупали за 10 грн - вот весь урожай нарушений, которые зафиксировала оппозиция. Проще говоря, выборы прошли без системных нарушений, хотя и с большими криками о давлении, шантаж, проблемы и т.д. И эти крики сыграли злую шутку с партией Тимошенко - люди просто не хотели и не имели желания снова втягиваться в "последний бой".

Тактика, которая позволила в прошлый раз на выборах в ОТГ показать неплохой результат сейчас сыграла против "Батькивщины". Тотальное недоверие к социологии и нежелание тратить деньги на фокус-группы и другие полевые исследования не дали "Батькивщине" даже возможности изменить тактику избирательной кампании на марше. Тимошенко просто не хотела замечать, что отношение украинцев ко многим вещам начало меняться в течение последних двух-трех месяцев. И играть на сплошь на негативном поле больше не в тренде.

Ну а то, что происходило в день выборов, когда стало известно о тотальном поражении на выборах руководителей ОТГ - привело к целому ряду просчетов. На самом деле, ничего хуже для раскрутки историй о подкупе избирателей, чем заявление Тимошенко, что людей привлекают на участки суммами в 10 грн придумать невозможно. Любой человек в этом государстве просто не поверит в эту цифру.

За что голосовал избиратель?



В течение последних нескольких месяцев начал происходить определенный сдвиг в массовом сознании. Несмотря на огромные протестные настроения, в обществе появился огромный запрос на позитив. Более того, этот запрос начал материализовываться благодаря пяти ключевым факторам:

1. Победа украинской дипломатии с безвизовым режимом.

2. Начало переговоров о миротворцах многим дает надежду на то, что в среднесрочной перспективе может быть решен вопрос войны.

3. Начатое массовое строительство дорог, которое подкреплено деньгами от бюджетной децентрализации, стало заметным по всей стране.

4. Программа "Доступные лекарства", несмотря на критику, работает достаточно эффективно. Более того, все понимают, что количество лекарств расширяется и с нового года будет еще увеличено.

5. Пенсионная реформа дала возможность реально увеличить пенсию миллионам людей (напомним, что "Батькивщина" была одной из двух политических сил, которые не голосовали за эту реформу).

Все эти факторы, повторюсь, несмотря на огромный протестный потенциал в обществе, обозначили тренд поиска позитива и стабилизации.