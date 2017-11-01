НБУ упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов

Национальный банк упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.

Об этом говорится в постановлении правления Нацбанка №106 от 25 октября 2017 года, передают Українські Новини.

В постановлении правления НБУ "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка" говорится о том, что Нацбанк продолжает обеспечивать выполнение требований законодательства Украины относительно упрощения ведения бизнеса и принимать меры с целью усовершенствования порядка открытия, использования, привлечения средств на счета клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.

В частности, постановлением будут урегулированы следующие вопросы: отменена обязанность по использованию предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах); разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности путем присоединения клиента к публичному предложению заключения договора.

Кроме того, будет предоставлено право клиентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем; предусмотрена уступка права требования по договору банковского вклада.

НБУ заявляет, что данным постановлением будут введены нормы по использованию при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или доверенного лица, указанного в договоре банковского счета/договоре банковского вклада/доверенности или ином документе, определенном внутренними положениями банка; будет определен порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Также постановление №106 определит порядок открытия физическими лицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат, заработной платы и приравненных к ней платежей и усовершенствован режим функционирования текущих счетов клиентов, в частности в части выплат, связанных с командировкой.

Нацбанк заявляет, что данным постановлением внесены изменения в инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением правления Национального банка №492 от 12 ноября 2003 года; положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами, утвержденного постановлением №516; инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Национального банка №22.

Сообщается, что постановление №106 вступает в силу с 31 октября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября текущего года Национальный банк утвердил концепцию нового регулирования, регистрации и лицензирования банков.