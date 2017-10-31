Окуева погибла, ее супруг Осмаев получил ранения в результате обстрела их автомобиля под Киевом - Геращенко

В результате расстрела неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась доброволец АТО Амина Окуева и получил ранения ее супруг Адам Осмаев, сообщил советник главы МВД Украины, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - написал А.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

По словам парламентария, на месте ЧП работают следственно-оперативные группы полиции.

"Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери. Приношу свои соболезнования родным и близким Амины. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству", - написал А.Геращенко.

В свою очередь, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк также подтвердил информацию о гибели А.Окуевой и ранении А.Осмаева.

"Сейчас на место происшествия выехал глава Национальной полиции Сергей Князев...", - добавил он в своей странице в Фейсбук.

Как известно, это уже не первое покушение на А.Окуеву и А.Осмаева.

Так, 1 июня 2017 года на служивших в рядах батальона полиции "Киев-2" участников АТО А.Осмаева и А.Окуеву произошло покушение в Киеве. Нападавший мужчина, представившийся иностранным журналистом, загодя договорился с супругами о встрече. "Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - говорилось в сообщении полиции.

Оба мужчины были госпитализированы с многочисленными огнестрельными ранениями в одну из больниц Киева. Позже столичный суд избрал меру подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесения залога.

По состоянию на утро 2 июня оба пострадавших находились в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №17, на искусственной вентиляции легких. По словам главврача больницы Владимира Галика, состояние здоровья А.Осмаева и совершившего на него покушение лица оценивалось как стабильное с некоторой позитивной динамикой. 8 июня А.Осмаев выписался из больницы.

26 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что уголовное производство о покушении на жизнь А.Осмаева и А.Окуеву готовится к передаче в суд, и по нему проходит только один обвиняемый. "Дело готовится к передаче в суд, будет согласован обвинительный акт", - сказал начальник полиции Киева.

По словам А.Крищенко, в деле по-прежнему только один обвиняемый. "Он отказывается от всего, говорит, что чуть ли не его самого хотели убить. Но обстоятельствами дела его слова пока не подтверждаются", - сказал руководитель главка.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то предпосылки выйти на заказчика преступления, А.Крищенко сказал: "Нет, на заказчиков - нет. Версии отрабатываются, но пока что он один обвиняемый по делу".

