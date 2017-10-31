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Высокий спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров не посзолил курсу доллара на межбанке просесть сильнее
21:29 30.10.2017 |
30 октября валютные торги на межбанке завершились двухкопеечным подорожанием доллара - до 26,825-26,84 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Рынок не раскачивали и Нацбанк на торги не выходил.
«Сегодня были маловолатильные торги. Курс все время находился в диапазоне 26,82-26,84 грн./$, где торги и завершились», - отметил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
При этом немного подешевел наличный доллар.
«Котировки наличного рынка также снизились по сравнению с пятничными и к середине дня составили 26,74-26,79 грн./$», - уточнил Олег Куринной.
И сообщил о заметном сокращении гривневой ликвидности: она сократилась на 5,6 млрд грн. - до 77,5 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 11,7 млрд грн. - до 43,5 млрд грн. Нацбанк разместил своих депозитных сертификатов на 6 млрд грн. (в них вложено 33,9 млрд. грн.).
«Факторами влияния против гривны остаются укрепление доллара в паре с евро, высокий спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров, наличие спекулятивной составляющей. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,80-26,85 грн./$», - спрогнозировал Куринной UBR.ua.
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