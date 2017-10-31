Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Руководство Минобороны еще не дало своей оценки конфликту, в котором оказалась замешана Нацполиция.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что утром 29 октября в Одессе около 40 человек в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. "Неизвестные лица, позиционирующие себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", - констатируется в сообщении, а также подчеркивается, что военнослужащие суточных нарядов, в соответствии с уставными обязанностями, имеют право применять оружие во время несения службы.

Правда, на видео с места событий не наблюдается попыток жесткого отпора рейдерам со стороны военных, хотя у воинской части было отобрано 20 соток территории. Возможно, это объясняется тем, что военные желали избежать конфликта с полицией, которая прибыла на помощь неизвестным в балаклавах.

Военная прокуратура Южного региона Украины утверждает, что ее руководство и следственная группа военной прокуратуры Одесского гарнизона сразу же выехали на место происшествия. И обнаружили, что на территории военного городка №10 в Одессе, на базе которого расположена воинская часть А3571 (действующий военный аэродром "Школьный"), "частные предприниматели с привлечением строителей установили временное ограждение", там же "находились работники Национальной полиции в Одесской области, которые были вызваны частными предпринимателями с целью соблюдения порядка и предупреждения совершения правонарушений во время проведения работ в соответствии с имеющимися разрешительными документами".

Военная прокуратура Южного региона обещает, что будет дана правовая оценка действиям военнослужащих воинской части из состава караула и командования, а также действиям представителей частных предпринимателей, которые установили временную металлическую ограду в пределах территории военного городка №10. Тем временем военной прокуратурой Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований уже внесены сведения об уголовном правонарушении со стороны караула по ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода) и безотлагательно начато проведение досудебного расследования. Наказание за это правонарушение - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Несколько иную версию событий и участия в них полиции изложил начальник Южного территориального юридического отдела Минобороны Украины полковник юстиции Юрий Добров. "Группа неизвестных лиц с помощью строительной техники демонтировала бетонный забор и установила металлический. По этому факту была вызвана Национальная полиция, прибыли соответствующие должностные лица Военной службы правопорядка ВСУ, военной прокуратуры Одесского гарнизона. На вопрос к застройщикам, на каком основании они совершают эти неправомерные действия и меняют границу военного городка, они сообщили, что у них есть соответствующее решение Одесского городского совета. Но само решение они не предоставили и предложили обратиться к Национальной полиции с соответствующим запросом, на который они готовы предоставить решение", - рассказал Добров.

По его словам, сейчас Минобороны изучает ситуацию. А после получения документов, которые стали основанием для выполнения указанных неправомерных действий, будут поданы соответствующие иски в суд, а также обращение в правоохранительные органы в связи с незаконным перемещением границ военного городка и незаконной вырубкой деревьев, мешавших установлению забора.

Собственную версию событий выдвинул в эфире телеканала "112 Украина" советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. "Действительно, дежурная часть получила сообщение по поводу указанных действий. Полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающей к воинской части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления, - сказал он. - Мы выяснили, что это не титушки или неустановленные лица в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники. Обычный строительный процесс без насилия и титушек. Мне известно, что конфликт идет давно и основанием является то, что земли, которые находятся за ограждением воинской части, интересуют как военных, так и разных дельцов. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета".

Никакого уголовного производства по этим событиям полиция не открывала. Также Форостяк добавил, что имущество, о вывозе которого заявили в воинской части, на самом деле является строительным мусором.

Естественно, это событие вызвало множество возмущенных комментариев. Например, одесский активист Сергей Стерненко обращает внимание на то, что владельцем ТРЦ Citi Center является Владимир Галантерник. Как подчеркивает Стерненко, "это компаньон гражданина РФ и городского головы Одессы Геннадия Труханова".

Народный депутат от "Народного фронта", бывший замглавы СБУ Андрей Левус анонсировал, что ситуация с нападением на воинскую часть в Одессе будет рассмотрена на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (в этом комитете Левус возглавляет подкомитет по вопросам госбезопасности). "Кто бы ни стоял за нападением и какие бы мотивы ни побудили нападающих, они должны быть наказаны. Одесская полиция называет это проникновением "маляров" или "строителей". Эти "маляры" уже должны быть арестованы по серьезным статьям. А если бы военные выполнили устав, то и расстреляны", - заявил депутат и добавил, что бездействие военных тоже станет предметом рассмотрения. Он напомнил ст. 196 Устава гарнизонной и караульной служб ВСУ: "Часовым применяется оружие без предупреждения в случае явного нападения на него или на объект, который он охраняет".

По последним сведениям из Одессы, воинскую часть А3571 взяли под усиленную охрану, на территорию завезли два автобуса силовиков. Полицейские отказываются общаться со СМИ, "строителей" не видно. Кроме того, выяснилось, что из-за того, что захват происходил в непосредственной близости к диспетчерской аэропорта, были отменены четыре гражданских рейса. Гендиректор ТРЦ Citi Center Андрей Халахура провел брифинг, на котором, по утверждению активистов, "хоть и обещал, но так и не смог продемонстрировать общественности пакет разрешительных документов", который подтвердил бы, что для переноса забора имеются основания и что земля эта муниципальная, как настаивают в ТРЦ, а не военных, о чем свидетельствует карта геокадастра.

Руководство Минобороны еще не сказало своего слова. Ситуация осложняется тем, что конфликт этот не только с местным застройщиком, поддерживаемым мэром и горсоветом Одессы, но еще и, как ни крути, с областным управлением Нацполиции.

Однако чем бы в конце концов вся эта история не закончилась, главный вывод из происходящего должен быть не о том, кто больше не прав - "маляры", Минобороны или Нацполиция, а о том, что в воюющей стране ни один военный объект или его часть не может быть просто взят и захвачен кем бы то ни было, какими бы хозяйственными тяжбами все это не сопровождалось. И именно эта мысль должна быть внушена и участникам конфликта, и сторонним наблюдателям.