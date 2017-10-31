Бывший руководитель кампании Трампа и Януковича сдался властям США





Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт явился с повинной. В ответ на запрос агентства dpa представитель американской спецслужбы сообщил, что экс-советник президента США сам сдался властям утром в понедельник, 30 октября.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Манафорту, а также его бывшему партнеру Рику Гетсу в понедельник предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе заговоре против интересов США, говорится в тексте обвинения, опубликованном Минюстом США.

Также бывшим соратников Д.Трампа обвиняют в отмывании денег, введении правительства в заблуждение ложными заявлениями, предоставлении ложных документов о своих финансовых счетах, а также по другим статьям.

В документе упор делается на сотрудничестве П.Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а также на случаях неуплаты П.Манафортом налогов.

Тема предполагаемой координации действий штаба Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года в США в обвинительном заключении не затрагивается.

"В период с 2006 по 2015 годы... П.Манафорт и Р.Гейтс скрыли от США свою деятельность в качестве агентов, продвигающих интересы Украины и ее политических партий и лидеров, и получили за это миллионы долларов", - говорится в обвинительном документе Минюста, где также уточняется, что бывшие соратники Трампа активно поддерживали "Партию регионов", которую возглавлял бывший президент Украины В.Янукович.





СМИ сообщили о первых обвинениях по "российскому делу"

О предъявлении экс-главе предвыборного штаба Трампа обвинений в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера написала газета The New York Times. Телеканал CNN 28 октября со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Федеральное большое жюри Вашингтона утвердило обвинения, которые готовит Мюллер, расследующий российское вмешательство в американские выборы.

В соответствии со стандартной процедурой, выработанной в США для специальных расследований, с характером обвинений - до официального оповещения присяжных - был ознакомлен заместитель генпрокурора Род Розенстайн. После этого коллегия заседателей на этапе предварительного расследования определила обоснованность и целесообразность их предъявления. По данным CNN, первые аресты по делу могут последовать уже 30 октября. Вместе с тем канал не сообщает, кто может оказаться в числе подозреваемых, и не приводит никаких деталей того, что является предметом обвинений спецпрокурора.

В июне стало известно, что спецпрокурор изучает деловые операции президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, несколько месяцев возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году.

Изучением возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются также специальный комитет Конгресса США и Федеральное бюро расследований. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.