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Зачем Ющенко решил составить компанию Богословской
14:39 30.10.2017 |
Возвращение Виктора Ющенко в большую политику если и возможно, то только в качестве технического кандидата.
На днях герой Оранжевой революции и бывший президент Украины Виктор Ющенко, который последние годы не слишком часто появлялся в публичной плоскости, громко напомнил стране о своей нескромной персоне.
Пост Виктора Андреевича на страничке в "Фейсбуке", собственно, так и начинался: "Я сейчас буду нескромен". После чего экс-президент поделился со "своей нацией" мнением о том, что сегодня стране "нужен политический курс президента Ющенко, в самом широком смысле этого слова", а также напомнил, что ему не стыдно за его президентство, поскольку "предательское газовое соглашение" подписывал не он, а сами знаете кто, Крым и Восточный Донбасс "сдавал" тоже не он, да и вообще президент Ющенко был "профессионален".
После чего Виктор Андреевич достаточно прозрачно намекнул, что не против поучаствовать в президентских выборах еще раз, заявив, дословно, что "следующие пять лет не помешали бы тебе для того, чтобы продолжить, углубить этот курс". "Тебе" в данном случае означает "мне", просто экс-президент любить говорить о себе в третьем лице, что не редкость для людей, считающих себя и свою деятельность особенно важной для общества.
Воспринять этот пост Ющенко как-то иначе, кроме как заявление о старте избирательной кампании, достаточно сложно, тем более что пост сопровождался фото экс-президента с подписью, слишком напоминающей рекламный слоган: "Віктор Ющенко. Єдиний непідконтрольний Кремлю".
Тем не менее пресс-секретарь Виктора Андреевича Ирина Ванникова предположение о начале бывшим президентом избирательной кампании категорически отвергла, заявив, что тот всего лишь хотел сказать, что не считает свой президентский курс неправильным.
Как бы то ни было, а возвращение Ющенко в политический дискурс все равно состоялось. Тем более что он успел написать еще один пост о реформах и бизнес-плане для страны. Полное отсутствие конкретики и троекратное повторение тезиса о необходимости "выиграть войну на востоке" делает этот пост больше похожим на предвыборную агитацию.
Все эти намеки Виктора Андреевича на возвращение в большую политику не могут не напомнить о другом политическом персонаже "оранжевых" времен калибром поменьше - Инне Богословской. Последняя, напомним, еще в июне этого года официально заявила, что будет баллотироваться в президенты, что, конечно же, никого не удивило, как, собственно, и очевидность того, что Инна Германовна будет играть роль технического кандидата с одной, но очень важной миссией - "мочить" Юлию Тимошенко.
Учитывая особую историю отношений Ющенко с Тимошенко, а также стремящийся к нулю реальный политический вес экс-президента, теперь Виктор Андреевич просто обречен на сравнение с Богословской (что ему вряд ли будет льстить) и обвинения в "техническом" баллотировании. Собственно, сразу же после появления поста "единственного неподконтрольного" в Сети появились теории о том, что возможное участие Ющенко в выборах - очередной "проект Банковой" и роль Виктора Андреевича будет заключаться в том, чтобы всячески дискредитировать не только Тимошенко, но и других кандидатов от "национал-популистской" оппозиции вроде Андрея Садового или Олега Ляшко.
На самом деле версия о том, что Банковая наняла бывшего президента себе на подтанцовку, в реальности выглядит крайне маловероятной - Виктор Андреевич все-таки крайне высокого мнения о себе и своей миссии, чтобы подписаться на подобное. Однако в случае активного участия Ющенко в президентской гонке, причем даже в качестве стороннего наблюдателя и комментатора, именно такая точка зрения будет в обществе доминирующей. По той простой причине, что никакой другой роли в президентских выборах, кроме как технического кандидата, Виктор Андреевич в нынешнее время играть уже неспособен. Независимо от того, какие именно мотивы приведут его к третьему баллотированию в президенты.
Скорее всего, Ющенко просто немного утомился от жизни политического пенсионера. Тем более что в стране происходят куда более масштабные события, чем те, что сопровождали его президентство. И приближающиеся выборы - это отличная возможность вновь почувствовать себя мессией украинской нации, даже если эта самая нация не слишком настроена воспринимать мессию ушедшей эпохи. Ющенко, скорее всего, прекрасно понимает, что президентом ему больше не стать, но удержаться от соблазна почувствовать себя снова в центре внимания никак не может. Если Виктор Андреевич все же решится выдвинуть свою кандидатуру, то единственное, что ему светит, это закрепиться в сознании "своей нации" очередным техническим кандидатом. А это вряд ли та роль в истории, какой хотел третий украинский президент.
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