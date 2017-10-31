Нусс: Саакашвили – за шаг до того, чтобы стать окончательно нерукопожатным в ЕС и США

Известный украинский политический аналитик Павел Нусс считает, что «Rothschild» могут отреагировать на блокаду «ROSHEN», и Саакашвили станет окончательно нерукопожатным в ЕС и США. Тот неоспоримый факт, что «ROSHEN Corporation» находится под управлением авторитетной корпорации с мировым именем «Rothschild -Trust», которая, в свою очередь, принадлежит всемирно известной семье Ротшильдов, дает все основания полагать, что попытки политического давление на управляемую Ротшильдами корпорацию «ROSHEN» будет расценена не иначе как недружественный жест организаторов «блокады» по отношению к «Rothschild».

Аналитик отмечает, что говоря на понятном языке, Саакашвили, Зимин, Гришин и другие провокаторы «замахнулись» на авторитет и транснациональную коммерческую деятельность могущественных Ротшильдов. Чем это чревато для самого Саакашвили, который уже сейчас оказался без европейской и американской политической солидарности с ним - понимает каждый в Украине. А, кто не догадывается, то должен понять: Саакашвили станет окончательно нерукопожатным в ЕС и США, как минимум, а это прямой путь туда, куда он стремится - в пропасть.

Павел Нусс подчеркивает, Саакашвили плохо проанализировал последствия от своих действий по отношению к «ROSHEN», тем самым он дает основания утверждать, что все решения принимаются в палатках у стен Рады в состоянии далеком от трезвого и адекватного.