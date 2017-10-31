У организаторов протестов под Радой раскол: Найем сделал заявление о Саакашвили, Семенченко и Соболеве

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что снимает с себя ответственность за происходящее под стенами парламента, где активисты разбили палаточный городок, сообщает "Сегодня".



Политик уверяет, мол, изначально не поддерживал идею организовать перед Радой палаточный городок, поэтому снимает с себя ответственность за все, что происходит там сейчас.

"Дальнейшую ответственность за эту акцию несет партия Михеила Саакашвили, народный депутат Егор Соболев, который там находится, и господин Семен Семенченко, который вместе с ними. Все остальные не поддержали историю с палатками и продолжение этой акции", - заявил Найем.



