«Схема Клименко»: у отца Залищук найдено серверное оборудование банка «Капитал»

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что во время проведения обысков в помещении по месту жительства и прописки отца народного депутата Светланы Залищук было обнаружено якобы уничтоженное серверное оборудование банка "Капитал".

Об этом он рассказал в интервью на телеканале ATR.

По словам Матиоса, это серверное оборудование было "финансовым инструментом легализации всех украденных у украинского народа средств представителями преступной организации Януковича-Клименко".

"Все деньги, которые забирали из налоговых площадок, транзитных фирм, явных конвертационных центров, заходили и легализовались через банк - центральным офисом которого руководил отец этого народного депутата (Залищук, - ред.)", - заявил Анатолий Матиос.

Он также подчеркнул, что обыски в этом производстве еще будут продолжаться

"Обыски проходили и в помещении по месту жительства и прописки отца народного депутата (Залищук, - ред.). Там найдено достаточное количество очень интересных вещей. Я их не хочу сейчас комментировать. Если кто-то будет говорить о нашем непрофессионализме - нам придется получить разрешение у прокурора в производстве, и дать разрешение на обнародование некоторых вещей. Я думаю, что они будут достаточно неприятными", - отметил Матиос.

На видео с 17:45.