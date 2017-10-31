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«Схема Клименко»: у отца Залищук найдено серверное оборудование банка «Капитал»
08:51 30.10.2017 |
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что во время проведения обысков в помещении по месту жительства и прописки отца народного депутата Светланы Залищук было обнаружено якобы уничтоженное серверное оборудование банка "Капитал".
Об этом он рассказал в интервью на телеканале ATR.
По словам Матиоса, это серверное оборудование было "финансовым инструментом легализации всех украденных у украинского народа средств представителями преступной организации Януковича-Клименко".
"Все деньги, которые забирали из налоговых площадок, транзитных фирм, явных конвертационных центров, заходили и легализовались через банк - центральным офисом которого руководил отец этого народного депутата (Залищук, - ред.)", - заявил Анатолий Матиос.
Он также подчеркнул, что обыски в этом производстве еще будут продолжаться
"Обыски проходили и в помещении по месту жительства и прописки отца народного депутата (Залищук, - ред.). Там найдено достаточное количество очень интересных вещей. Я их не хочу сейчас комментировать. Если кто-то будет говорить о нашем непрофессионализме - нам придется получить разрешение у прокурора в производстве, и дать разрешение на обнародование некоторых вещей. Я думаю, что они будут достаточно неприятными", - отметил Матиос.
На видео с 17:45.
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