Петер Сиярто

В НАТО утверждают, что не имели планов провести в декабре заседание Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официального представителя альянса.

Таким образом, в НАТО прокомментировали заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто о том, что из-за закона об образовании Будапешт выступил против проведения 6 декабря 2017 года в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Планов проводить в декабре заседания Комиссии Украина-НАТО не было", - сказал представитель альянса.

При этом в НАТО отметили, что "преданные прочным партнерским связям с Украиной", а заседание Комиссии проходит регулярно на разных уровнях, последнее из которых состоялось на прошлой июля в Киеве.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Еще ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

