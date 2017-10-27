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Обострение в АТО: Почему боевики могут напасть на Волноваху
12:42 27.10.2017 |
Несмотря на все прогнозы, Россия продолжает свозить на оккупированный ею Донбасс военную технику, оружие и солдат, и все это делается на фоне обострения ситуации на линии разграничения.
В последние дни среди новостей из зоны АТО особенно выделяются новости двух направлений: о потерях украинской армии и о перегруппировке сил боевиков. Давайте подробнее остановимся на втором направлении.
Итак, то, что террористы под давлением Кремля в последнее время активно строят новые линии обороны, укрепляют железобетоном блиндажи и огневые точки, усиливают блок-посты и стягивают к линии разграничения военную технику, боеприпасы и живую силу - давно не является тайной ни для украинской разведки, ни для рядовых граждан. Мы уже писали о том, как боевики "ЛНР" заливают бетоном окраины Луганска, а боевики "ДНР" мечутся в Горловке.
А буквально вчера поступили сразу несколько сообщений о том, что командование противника формирует на Донбассе новую отдельную батальонную тактическую группу (БТГр), перебрасывая необходимые силы и средства в район Старобешево - на участке от Стили до Бойковского.
Первым об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук. По его данным, вместе с "закрытием" района поселка Бойковское (экс Тельманово) мобильными блокпостами противника на участке Старобешево - Кальмиуское (экс Комсомольское) - в Бойковском (экс Тельманово) фиксируется массовое перемещение броне - и автотехники.
В частности, в районе Васильевка - Раздольное в течение последних суток проследовала колонна из четырех БТР-7080, трех "Уралов", "Камазов" и БРДМ-2 (за последние 4 дня это уже 3-я колонна), а на юг от Старобешево поехала колонна из 8 грузовиков - в основном "Уралов" и ГАЗ-66 (из которых три автокунга), двух МТ-ЛБ, двух БТР-7080 и одной БРМ-1К (очевидно, ПУ батальонного уровня).
Большинство этой техники, а также боекомплект к ней и горюче-смазочные материалы поступили из России на железнодорожную станцию Иловайск, и откуда уже были распределены по ключевым направлениям.
В частности, в течение последней недели с территории России было доставлено около 1600 тонн ГСМ, 600 тонн материально-технических средств, а также не менее 20 единиц тяжелого вооружения (в том числе 4 единиц 122-мм РСЗО "Град").
А если вспомнить о ранее переброшенных в район Бойковского танков противника, которые фиксируются к востоку от данного населенного пункта на замаскированных позициях, то вырисовывается довольно жуткая картина.
К тому же на ряде предприятий оккупированных Донецка, Макеевки и Снежного оккупанты проводят мероприятия по своеобразной "модернизации" имеющихся у них образцов вооружения и боевой техники, пытаясь поставить все что можно "на колеса", а также улучшить их ТТХ.
В частности сообщается, что отмечаются случаи дооборудования МТ-ЛБ различными дополнительными огневыми средствами - в основном АГС-17, крупнокалиберными пулеметами, ПТРК и даже 82-мм автоматическими минометами типа 2Б9 "Василек" (своеобразный мобильный минометный комплекс кустарного производства).
Танки же дооборудуются дополнительными экранами, не предусмотренными конструкцией, для повышения уровня их пассивной защиты, на БМП устанавливают также АГС-ы, а иногда - дополнительные станины для крупнокалиберного пулемета. Для этих целей командованием боевиков ведется активный поиск работников с простаивающих и "национализированных" предприятий, способных проводить подобного рода работы.
Кроме этого, на оккупированных территориях Донбасса российское командование ежедневно осуществляет проверку боевой готовности частей и подразделений путем приведения на определенных участках в высшие степени боевой готовности своих мобильных огневых и бронегруп.
По данным все того же Тымчука, в армиях "ЛНР" и "ДНР" завершился цикл тактических учений в звене батальон-бригада, которые проводились под руководством представителей командования 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. При этом основным заданием, которое отрабатывалось в ходе учений было проведение наступательных действий с привлечением артиллерийских подразделений и форсированием водных преград.
В связи со всем этим возникает логичный вопрос: что именно задумали подстрекаемые Кремлем террористы?
Если посмотреть на карту АТО, то участок Старобешево - Кальмиуское (экс Комсомольское) - Бойковское (экс Тельманово), который так мощно усиливают боевики, находится посреди степи между Докучаевском и Мариуполем, а ближайшим крупным городом, который находится под контролем Киева, есть Волноваха.
Можно предположить, что гибриды задумали смелую операцию по прорыву на Волноваху, захвату города и дальнейшем продвижении в сторону Запорожья. Конечно, план более чем авантюрный, если смотреть на него х точки зрения военной логики. Но не стоит забывать, что мы имеем дело прежде всего с террористами.
А для террористов, как и для их кремлевских кураторов, главной целью войны на Востоке Украины является не расширить территории и построить свои самопровозглашенные "республики", а максимально отвлекать внимание от движения в Европу, а также заставлять его вкладывать ресурсы не в развитие экономики и реформы, а в военные действия на Донбассе. А для этого даже неудачной попытки захвата с боями той же Волновахи может вполне хватить. Да и есть основания более чем веские: сейчас впервые со времен победы Революции достоинства украинская экономика начала демонстрировать рост и выходить из минусов на ноль.
Второй целью такой мобилизационной активности боевиков именно в этом направлении может быть атака на Мариуполь. Причем, не столько прямая, как опосредствованная. Мы уже когда-то писали, что невозможность достать Мариуполь прямой наводкой артиллерийского огня, а также потеря позиций на побережье Азовского моря, вынуждают террористов искать другие пути подступа к приазовскому форпосту. А одним из слабых мест Мариуполя является его ресурсозависимость.
Не все знают, но приазовский город живет в первую очередь благодаря своим гигантским металлургическим заводам, которые получают сырье преимущественно по железной дороге с севера - Волновахского района. Как видим, опять все сводится к Волновахе, прорыв и разрушение которой уже не выглядят такими бесценными для террористов, не так ли?
Очевидно, что планируется это с одной целью: разрушить промышленность Волновахского района, лишив тем самым Мариуполь средств к существованию. И определенная логика в этом есть, ведь, как уже отмечалось, бюджетообразующие предприятия города очень зависимы от поставок сырья по железной дороге с территории Волновахского района. А от работы предприятий Мариуполя напрямую зависит наполняемость бюджета Украины.
К тому же скоро выборы, как президентские, так и парламентские, поэтому России надо всеми силами демонстрировать украинскому электорату, что нынешняя проевропейская власть неспособна развивать экономику и наполнять бюджет, склоняя его (электорат) к поддержке оппозиции в виде подконтрольных себе политических сил.
Конечно, это всего - лишь версии и всего этого может и не произойти. Гибриды могут элементарно не решиться на активные действия. Или из Москвы может прийти команда "отбой". Или у них вообще другие планы. Но описанный выше вариант развития событий также нельзя исключать. Потому что это Россия, а от нее можно ожидать чего угодно.
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