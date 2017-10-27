Дмитро Писарчук / Depo.ua

Лидер "радикалов" прозрачно намекнул, какая "скотыняка" могла быть заинтересована в убийстве Мосийчука.

История с покушением на нардепа Игоря Мосийчука постепенно обрастает новыми подробностями и версиями. Сразу после взрыва рассматривались две основные - рука Кремля и внутриукраинские криминальные разборки. В частности, интересна версия, которая может быть в теории связана с лидером батальона "ОУН" Николаем Коханивским, на которого надели электронный браслет из-за устроенной им стрельбы в Киеве. В СМИ писали, что конфликт между ним и членом батальона "Один" Русланом Качмалой произошел из-за так называемого "дома Арбузова" по адресу Обуховская, 60. Это здание используется как общежитие для переселенцев. Мосийчук принимал очень активное участие в судебном процессе над Коханивским, хотел взять на поруки. И суд назначил Коханивскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несколько часов спустя произошел взрыв, а ночью в доме, вокруг которого разгорелся конфликт, произошел поджог. Может, это и стечение обстоятельств, однако жизнеописание Мосийчука доказывает, что следователем можно поискать организаторов и исполнителей покушения именно в Украине.

Впрочем, лидер "радикалов" Ляшко подкинул новую - чисто политическую - версию.

О том, что Ляшко попытается повернуть трагическое событие в собственную пользу, стало понятно после того, как из его уст прозвучали слова о якобы заинтересованности политических оппонентов в ликвидации активного Мосийчука. Кого именно? Можно было попытаться отомстить за "чихуахуа" Юлии Тимошенко, обвинив ее в "заказе" Мосийчука. Но это бы выглядело не слишком убедительно. Поэтому Ляшко решил ударить по другому своему недругу - Сергею Левочкину.

"Бывший глава АП Левочкин, на руках которого кровь Майдана, что ему стоит убить нескольких людей. Именно Мосийчук был инициатором уголовного расследования относительно его незаконного обогащения. Мосийчук был согласован на председателя ВСК по расследованию того, как Левочкин незаконно захватывал "Интер". Я не исключаю, что Левочкин мог организовать это нападение", - заявил лидер "радикалов". Стоит отметить, что с действующим нардепом от "Оппоблока" Ляшко воюет уже несколько лет. И сейчас появилась возможность потрепать Левочкину нервы. Который, как писали СМИ, в 2014 году во время парламентской кампании помогал "Радикальной партии". Но время идет, отношения меняются...

На фоне этого заявления Ляшко версия о "руке Кремля" никуда не девается: представителя группы "газовщиков" можно легко привязать к России. А его канал "Интер" неоднократно клеймили как пророссийский. Ударив по Левочкину, Ляшко, похоже, рассчитывает убить двух зайцев. Он понимает, что теперь "потенциальными организаторами покушения на Мосийчука" можно обзывать всех, кто светится в эфирах "Интера". А это и "свободовцы", и "тимошенковцы", и отдельные представители провластных фракций.

Однако успех информатаки "радикала" зависит, в первую очередь, от реакции власти. Точнее, от политической целесообразности. К примеру, в деле о покушении на Мосийчука, Левочкина можно сделать частым гостем следователей. А можно пропустить обвинения Ляшко мимо ушей. В случае же, если полиция найдет преступников по горячим следам, подозрение в отношении экс-главы Администрации Януковича отпадет само. Но, к сожалению, заказные покушения у нас расследуются долго и в большинстве случаев не успешно. Что дает возможность Ляшко и дальше чувствовать себя королем высоких ставок, бросаясь обвинениями то в адрес Левочкина, то в адрес силовиков.

С другой стороны, политическая целесообразность способна сделать подозреваемым в деле о покушении на Мосийчука не только названного Ляшко политика, но и многих других. Чтобы если не выбить их из политической обоймы, то хотя бы привязать к преступлению в общественном мнении. Это как "педофил" или "коррупционер". Кто-то один вбросит миф, а дальше он сам будет скакать с языка на язык.