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Климкин рассказал о возможных вариантах лишения РФ права вето в Совбезе ООН
19:42 26.10.2017 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о возможных вариантах лишения России права вето в Совете безопасности ООН.
"К этому (лишению РФ права вето в ООН - ИФ) должны идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а тут Россия ее блокирует. Второе - возможное решение международного суда, для чего и работаем в Суде ООН", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.
По словам министра, это сложный процесс, которого боится Россия.
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