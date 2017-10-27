Холодный душ из Берлина. С чем Штайнмайер ездил в Россию

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Выборы закончились. Штайнмайер сменил костюм друга на костюм президента европейской страны.

Российский истеблишмент и пресса ожидаемо были в восторге от нового визита Франка-Вальтера Штайнмайера, но уже в качестве президента. Только вот, как ни радовались в Москве вниманию европейского высокопоставленного чиновника, и как Штайнмайер ни старался сохранить дружелюбие, его приезд, а точнее то, что он сказал в ходе визита, явно не вписывается в российскую категорию "победы".

Президент Германии прибыл, якобы, ради передачи московского Евангелическо-лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла в собственность лютеранской церкви в честь 500-летия Реформации. В памяти всплывает посещение Владимиром Путиным в Париже и открытие местного православного "духовного" центра. Только тогда Франсуа Олланд отказался встречаться с президентом РФ. Потому на этом аналогия заканчивается. Путин не может позволить себе такую роскошь как от ворот поворот президенту одной из ведущих (если не главенствующей) стран Европы. Даже учитывая, что в интервью "Коммерсанту" Штайнмайер наговорил много чего неприятного, а по итогам встречи повторил ряд тезисов.

Для затравки бывший министр иностранных дел и один из фронтменов Социал-Демократической партии Германии традиционно заверил, что Берлин очень хочет наладить диалог с Москвой, вывести отношения хотя бы к минимальному доверию. А затем дал россиянам рецепт этого улучшения отношений. По словам Штайнмайера, Донбасс остается камнем преткновения для РФ и Германии. Президент ФРГ не преминул заметить, что немцы также не признали и не признают аннексию Крыма.

"В моей прошлой политической жизни на посту министра иностранных дел Германии я уделил много времени достижению и реализации Минских договоренностей. Я и сегодня не принадлежу к числу тех, кто каждый день возвещает об их близком конце. Наоборот: вопрос в том, что было бы сейчас, если бы не было Минских договоренностей", - заметил Штайнмайер.

То есть, посыл ясен: хотите дружбы с Европой и Германией - вот, собственно, дорожная карта. И ее первым пунктом немецкий президент назвал миротворческую миссию ООН на Донбассе. Без каких-либо оговорок, которые могли бы быть расценены Москвой как прямая поддержка ее инициатив. Нет, герр Штайнмайер заявил, что компромисс в виде "голубых касок" в ОРДЛО должен осуществляться по предложениям Киева. Фактически президент ФРГ приехал в Москву с консолидированной позицией Европы по украинскому вопросу, а также по ряду других.

Не было никакой демонстрации поддержки Москвы, критики антироссийской политики Брюсселя, призывов отменить санкции. Напротив, Штайнмайер в лоб сказал россиянам о существующем в Европе ощущении непредсказуемости действий России: дескать, как цивилизованной демократической стране вам бы с удовольствием подавали руку, но вы таковой не являетесь и всех уже достали.

Поэтому он выразил недовольство российским законом об "иностранных агентах", препятствием работе правозащитных организаций, и в целом, картиной с нарушением прав человека. В этом контексте встреча президента Германии с сотрудниками правозащитного центра "Мемориал", получившего статус иностранного агента, т.к. он получает финансирование из США и занимается политической деятельностью, - пощечина руководству РФ.

А отвечая на вопрос, касающийся дружбы Кремля с правопопулистами в Германии, той же "Альтернативой для Германии" (читай - со всеми такими "друзьями" Путина в Европе), Штайнмайер был предельно виртуозен в формулировках, но дал понять, что Москве лучше отказаться от контактов с маргиналами вроде АдГ или Pegida, и делать ставку на надежных партнеров с более разумным подходом к политике: "На тех, кто не требует подвести черту под историей, а понимает европейское наследие и совместную историю как наказ всем нам".

У Штайнмайера есть свои причины грозить пальцем Кремлю за контакты с евроскептиками, поскольку его эсдеки также топтались на электоральном поле критиков миграционной политики канцлера. Прошедшие выборы были триумфом для партии Ангелы Меркель, хотя СДПГ явно рассчитывала сбросить ее с трона. И поначалу, особенно с включением в кампанию Мартина Шульца, шанс был. А в результате ХДС/ХСС победила, да еще и АдГ получила неплохой результат, тем самым отобрав у эсдеков часть голосов. Это если не учитывать, что такие партии и организации раскачивают обстановку, что эсдекам, которые занимают высокие посты в стране, не нужно.

Если говорить об обидах немцев на Россию, то нельзя пройти мимо скандала с турбинами в Крыму. В Москве президент ФРГ открыто стал на сторону "родной" компании Siemens: "Был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно преданности российских партнеров своим договорным обязательствам". Штайнмайер подчеркнул, что Россия нарушила международное законодательство и в аннексированном Крыму немецкий бизнес работать не будет. "Случай с компанией Siemens особенно щекотлив, потому что, по-видимому, со стороны российских партнеров были обещания, которые в итоге не были выполнены. Этот факт нарушил взаимное доверие", - подчеркнул он.

Взаимное доверие...президент ФРГ сказал "А" и не постеснялся сказать "Б". В частности, он заявил, что германо-российские отношения начали ухудшаться далеко не в 2014 году после введения санкций. Отчуждение, по словам Штайнмайера, началось еще лет 15 назад. То есть, это прямой намек на то, что все беды начались даже не с Мюнхенской речи Путина 2007 года, а раньше - в период, когда Путин начал активно укреплять свой имидж сильного лидера.

Тут нельзя не отметить, что немецкий политик отказался метать камни в огород Вашингтона, комментируя пассажи о том, что, мол, политика США также непредсказуема, как и РФ. По словам Штайнмайера, отношения Москвы и Вашингтона в корне отличаются от отношений России и ЕС: в первом случае ядерные страны играют в большую политику, во втором есть географические соседи с общим прошлым. И сегодня между ЕС и РФ существует напряженность, а до нормальных отношений далеко. В этом контексте читается четкий посыл Кремлю: хватить винить во всех проблемах Украину, Европу и Америку, поскольку сами заварили эту кашу, когда пустили к власти Путина.

Необычная откровенность, пусть и завуалированная тоннами дипломатической прозы человека с четвертьвековым опытом в политике. И учитывая к тому же некогда теплые высказывания Штайнмайера о диалоге с Россией. Однако столь ли уж она необычна? Вряд ли. Выборы в Германии закончились, идет тяжелый процесс внутриполитических переговоров, а Штайнмайер теперь говорит как президент, а не представитель эсдеков. Сам же визит в Москву стоит расценивать как подготовку почвы к третьему раунду переговоров Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. В некотором роде президент выступил в роли голубя мира, посулив примирение, но в то же время показал, что нет смысла Москве грезить о различиях позиции Европы и США.