Moody's: Угроза блокчейна и криптовалют является отдаленной, но неизбежной

Служба Moody's Investors Service обнадеживает банковский сектор США, что «угроза» блокчейна и криптовалют «далека», но в конечном итоге предприятия будут использовать эту технологию.

Отчет под названием «Consumer Digital Payments - US», который был выпущен 11 октября аналитиком Moody's Стивеном Соном и его командой, утверждается, что на данный момент технология блокчейна представляет отдаленную угрозу для платежного сервиса.

Группа выделяет ряд участников рынка, которые способны трансформировать ландшафт электронных платежей в США.

Выдержка из отчета Moody's:

«Провайдеры, которые рассматривают возможность использования технологии блокчейн, которая первоначально была создана как платформа для криптовалюты Bitcoin, могут представлять собой еще одну потенциальную угрозу для всех существующих платежных компонентов. блокчейн представляет собой цепочку блоков зашифрованной информации, которые образуют базу данных или «реестр», что может в конечном итоге уменьшить потребность в промежуточных платформах, которые в настоящее время одобряют, обрабатывают и фиксируют платежи.

Несмотря на то, что текущие основные платежи очень ограничены, биткоин, как криптовалюта, был разработан как альтернативная платежная система, которая устраняет необходимость в централизованном учреждении для утверждения платежных операций. Несмотря на свой потенциал, технология блокчейн еще не протестирована на больших объемах, когда авторизация должна обрабатываться в доли секунды. Если технология покажет свой потенциал в облати проведения платежей, можно ожидать, что участники отрасли начнут ее использовать».

В другом отчете, опубликованном командой под руководством управляющего директора Moody's, Шона Джонса (Sean Jones) в апреле этого года, группа признала, что технология блокчейн имеет ряд «потенциальных сценариев и преимуществ» за пределами Bitcoin.

Джонс пишет, что технология, как ожидается, преобразует клиринговую и расчетную отрасль, и подчеркивает, что блокчейн может также «способствовать прозрачности транзакций, повышать безопасность данных и сокращает риск единичных отказов».

По мере внедрения технологии блокчейн ожидается, что пост-торговые процессы будут преобразованы. Тем не менее, существует ряд препятствий, которые должны быть преодолены, до рассматрения инвестиций в технологии блокчейн. К ним относятся технические вопросы, связанные с масштабированием и функциональной совместимостью. После решения данных проблем необходимо будет согласовать отраслевые стандарты и условия сотрудничества.

Moody's подчеркивает, что позиция регулирующих органов в сфере финансовых услуг в целом благоприятна, но нет единого взгляда на данную технологию.



