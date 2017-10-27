Точка неповернення: Україна затвердила план свого зближення з ЄС

Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції / Європейська правда

Засідання Кабінету Міністрів України 25 жовтня стало знаковим у закріпленні євроінтеграції в якості головного стратегічного напряму розвитку нашої держави.

Після нього можна однозначно говорити про те, що Угода про асоціацію Україна-ЄС остаточно стала дороговказом до внутрішніх реформ в Україні. Урядові рішення, на перший погляд непомітні, насправді дуже важливі для реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Отже, що відбулося?

Перше. Уряд затвердив План заходів з виконання Угоди і процедуру контролю його виконання.

План заходів - це стратегічний документ, що охоплює усю Угоду про асоціацію та рішення двосторонніх органів асоціації, розрахований не на рік-два, а на весь термін дії Угоди. Він забезпечує основу для стратегічного планування державних політик у різних сферах з урахуванням положень та зобов'язань України в рамках Угоди. План вказує та закріплює за кожним заходом та завданням Угоди відповідальні органи.

Кабмін чітко визначив, що Урядовий комітет буде розглядати прогрес виконання Угоди на засіданні раз на квартал. Результатом такого моніторингу мають стати рішення щодо зняття з порядку денного виконаних завдань або щодо невідкладних заходів згідно пріоритетів.

Друге. Кабмін схвалив План перекладів актів права ЄС на 2017 - 2018 роки.

Це 418 правових актів Євросоюзу.

Чітка реалізація Плану прискорить адаптацію українського законодавства до права ЄС та унеможливить його помилкове трактування через неточності у перекладі.

Оскільки абсолютна більшість таких правових актів стосується питань торгівлі, економічної та галузевої співпраці, очікуємо, що протягом найближчих років для нашого бізнесу відкриються нові перспективи. І, в цьому випадку, йдеться не лише про збільшення експортних можливостей.

Адаптація українського законодавства до правових норм ЄС має покращити ситуацію з контролем якості вітчизняної продукції для українських споживачів, створить умови для чесної конкуренції, прискорить впровадження інновацій в Україні.

Третє. Віднині Уряд буде затверджувати позицію України щодо рішень органів асоціації до початку їх засідань.

Суто процедурне рішення, закріплене постановою "Про набрання чинності рішеннями органів асоціації", дозволить прискорити реалізацію рішень органів асоціації України та ЄС.

Тобто, делегація України під час засідань органів асоціації буде презентувати вже затверджену позицію Кабінету Міністрів. Відтак, рішення цих органів набиратимуть чинності відразу після підписання.

Це підвищить ефективність двосторонньої співпраці Україна-ЄС на всіх рівнях.

Четверте. Уряд схвалив Стратегію комунікації Угоди.

Вона була розроблена незалежним українським комунікаційним експертним середовищем і доопрацьована відповідними центральними органами виконавчої влади.

Стратегія повинна забезпечити виконання одного з важливих завдань Уряду, а саме - роз'яснення процесу євроінтеграції для наших співгромадян.

Ефективна комунікація дозволить детально роз'яснити людям переваги Угоди, якими вони можуть скористатися для розвитку власного бізнесу, власної освіти, поліпшення здоров'я, розвитку мережі громадських та наукових контактів.

П'яте. 25 жовтня КМУ затвердив надзвичайно важливу постанову "Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу".

Вона дозволяє розробити механізм, що допоможе запобігти шахрайству під час реалізації спільних проектів з ЄС.

Передовсім, йдеться про інфраструктурні проекти, що в Україні тяглися по 5-7-10 років. Поява такого механізму ускладнить застосування фінансових санкцій (зменшення фінансування) з боку ЄС за невиконання або недотримання Україною умов таких проектів.

Тобто, ми зможемо аргументовано відстоювати свою позицію у питанні визначення ефективності подібних проектів з боку ЄС.

Водночас, дуже багато залежатиме від співпраці Уряду з Парламентом. Дієва реалізація євроінтеграційних процесів, виконання плану можливі лише тоді, коли є як відповідальність Кабміну, так і Верховної Ради. Тому розраховуємо на свідому позицію народних депутатів.

Для Верховної Ради завданням буде не лише проведення через парламент євроінтеграційних законопроектів, а й вироблення системи, яка дозволить ще на етапі реєстрації законопроектів давати оцінку їх відповідності праву ЄС.

Поза всяким сумнівом,

2017-й рік ознаменувався тим, що практично зникли головні перепони на євроінтеграційному шляху України.

І нинішнє засідання Кабміну остаточно засвідчило невідворотність євроінтеграційного курсу нашої держави. Ефективне виконання Угоди - виграшна стратегія для громадян України, для бізнесу, для держави в цілому.