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Война за телевизор. Зачем Хорошковский возвращается на Интер
09:32 26.10.2017 |
С нового года телеканал "Интер" может перейти к старому собственнику - бывшему первому вице-премьеру Валерию Хорошковскому. Мы кратко напомним предысторию, но главный вопрос, конечно, о будущем: как и для кого Хорошковский намерен использовать канал.
Нажитые враги
Предыстория важна хотя бы для того, чтобы понимать, кому Хорошковский может мстить. Он получил контроль над "Интером" в августе 2005 г., после того как в июне неожиданно умер во время пребывания за границей Игорь Плужников, владевший каналом с момента его основания в октябре 1996 г. В сентябре 2005 г. Хорошковский возглавил набсовет "Интера", но в декабре 2006-го покинул этот пост в связи с назначением на должность первого зама секретаря СНБО. Там он пробыл полгода, а 24 декабря 2007 г. вновь влез во власть и на этот раз продержался там ровно пять лет, меняя патронов легко и непринужденно - Тимошенко, Ющенко, Янукович. До января 2009-го возглавлял Государственную таможенную службу, затем был первым замом председателя СБУ. В марте 2010-го Янукович назначил его председателем СБУ, в январе 2012-го - министром финансов, а в феврале - первым вице-премьером. Подал в отставку 14 декабря, был уволен 24 декабря 2012 г.
Впервые Хорошковский чуть не лишился своей медиагруппы из-за Тимошенко, которая испытывала к нему личную неприязнь из-за того, что он в ее конфликте с Ющенко перешел на сторону последнего. В марте 2009 г. она публично на заседании правительства охарактеризовала его словами "это напомаженное существо с маникюром и педикюром, с бриолином на волосах" и подчеркнула, что он и президент Виктор Ющенко - "одна компашка". Телеведущий Евгений Киселев, который работал на "Интере" в 2009-2016 гг., недавно поделился сведениями о том, что "Тимошенко в бытность премьер-министром положила глаз на "Интер". Об этом мне лично открыто говорил Андрей Портнов, который тогда работал на Юлию Владимировну и придумал юридическую схему, как отобрать "Интер" у тогдашних собственников и передать новым".
Тимошенко реализовать эту задумку не успела, но схема Портнова не была забыта, тем более что ее автор после президентских выборов обосновался в администрации Януковича. Как вспоминает тот же Киселев, у Хорошковского был личный конфликт с Азаровым, они жили в правительстве, словно кошка с собакой. Конфликт обрел такие формы, что "Интер" каждый день критиковал Азарова и в хвост и в гриву. По информации Киселева, в какой-то момент Хорошковского предупредили: "Валерий Иванович, будешь продолжать - отберем канал. У Портнова все документы готовы".
Эта угроза действительно была реализована после того, как Хорошковский выразил несогласие с повторным назначением Азарова на должность главы правительства. В день, когда Хорошковский объявил об отставке с поста первого вице-премьера, были назначены налоговые проверки нескольких структур, которые образуют собой канал "Интер". Источники в окружении Хорошковского утверждали, что получить телеактив стремилась "семья" Януковича: "Ему нарисовали схему как в течение двух недель он потеряет актив".
Ввиду перспективы лишиться канала без каких-либо компенсаций Хорошковский предпочел продать его своему другу Фирташу, который добивался этого еще с 2007 г. Возможно, "семья" Януковича и Фирташ сыграли перед владельцем "Интера" в "плохого и хорошего полицейского", но Фирташ хотя бы пообещал заплатить деньги. А возможно, таким образом, Фирташ действительно спас Хорошковского от "безвозмездной" потери. Так или иначе, но уже 1 февраля 2013 г. было объявлено, что DF Group приобрела 100% Inter Media Group, исходя из оценочной стоимости $2,5 млрд. "В сложившихся условиях я не имею возможности обеспечивать развитие группы, и именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией к продаже", - цитировала Хорошковского пресс-служба канала.
Хитрое соглашение
Только спустя три года, 4 апреля 2016 г., "Интер" раскрыл свою структуру собственности. Оказалось, что Дмитрий Фирташ опосредованно владеет 36% телеканала, Сергей Левочкин - 9%, Валерий Хорошковский - 45%, а остальными 10% - гражданин Кипра Васула Константиноу (за которым стоят те же Фирташ и Левочкин). Эта структура сохраняется до сих пор, как свидетельствует информация на сайте канала.
То есть на самом деле Хорошковский продал не 100% своей медиагруппы. Как выяснилось, соглашение о передаче акций "Интера" не закрыто до сих пор. У Хорошковского говорят, что оно должно быть закрыто в январе 2018 г., а у Левочкина и Фирташа настаивают на 2019 г. Согласно условиям Хорошковский уступает акции телеканала по мере поступления частей долга. В близком окружении Левочкина утверждают, что они должны Хорошковскому не за 45%, как записано в структуре собственности, а за 30% акций телевизионного актива. Сумму задолженности также озвучивают разную: она колеблется в пределах $300-400 млн. По версии источника, близкого к нынешним управленцам "Интера", если Фирташ и Левочкин не доплатят, то Хорошковский всего лишь получит место в дирекции и наблюдательном совете (как акционер), но управление к нему не перейдет. Однако люди, тесно контактирующие с Хорошковским, настаивают, что соглашение выписано таким образом, что если Фирташ и Левочкин не выплатят всю сумму, то Хорошковский получит обратно все акции.
Цели Хорошковского
Не исключено, что экс-владелец, чтобы вернуть себе актив, заручится поддержкой Банковой, которая может быть уверена, что при Хорошковском "Интер" точно не будет подыгрывать Тимошенко на президентских выборах, а наоборот, будет ее с большим удовольствием топить. Если Левочкин и Фирташ смирятся с утратой контроля над каналом и решат все вопросы с Хорошковским тихо-мирно, то "Интер" просто не будет их трогать, а Левочкин и его люди иногда даже будут появляться в эфире канала.
Однако не факт, что цели Хорошковского и Банковой будут совпадать длительное время. Если Хорошковский вернет себе контроль над каналом - с помощью Банковой или нет, - в любом случае к началу избирательной кампании он сможет захотеть сыграть в свою игру. Правда, у него, наверное, возникнут проблемы с собственным выдвижением: по Конституции кандидат на пост президента должен проживать в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет, а Хорошковский в конце 2012-го перебрался за границу и с тех пор там и пребывает. 24 октября его давняя партнерша (еще по "Команде озимого поколения") Инна Богословская сообщила, что Хорошковский является гражданином Монако и не собирается возвращаться в Украину и в украинскую политику. Но даже если так, то это вовсе не означает, что к Хорошковскому через полгода или год не вернется желание повлиять на украинскую политику, причем таким способом, который не понравится Банковой.
Помнится, с Хорошковским уже была подобная история. В январе 2004-го он подал в отставку с поста министра экономики и по вопросам европейской интеграции по причине конфликта все с тем же Азаровым, который тогда был первым вице-премьером, и, по словам Хорошковского, блокировал работу его министерства. Осенью того же года экс-министр продал свой украинский бизнес и уехал в Россию, где принял предложение своих старых бизнес-партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова и стал исполнительным директором "Евраз Групп" (к тому времени он владел 2,08% акций "Евраза"). Тогда тоже говорили, что он не собирается возвращаться в Украину. В ноябре 2005 г. совет директоров компании даже избрал Хорошковского президентом холдинга "Евраз Групп". Но уже через год он ушел с этого поста, решив сконцентрироваться на медиагруппе, которую начал создавать в Украине, а затем продал свои акции "Евраза" и получил пост в СНБО.
Кстати, до сих существуют подозрения, что этот деятель тесно связан с Кремлем. И нельзя исключать, что Кремль в нужный ему момент нажмет на имеющиеся рычаги - и руководимый Хорошковским "Интер" будет использован в нужном ему направлении. С другой стороны, "Интер" и сейчас используется Кремлем на полную.
Возможности Банковой
При этом не стоит преувеличивать возможности Банковой изменить ситуацию с "Интером" в ту или иную сторону. В августе стало известно, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует дело о причастности телеканала "Интер" к финансированию террористов, а вскоре Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение "Интеру" и пригрозил ему санкциями за нарушение языковых квот. Но все это годится скорее для того, чтобы склонить канал быть более лояльным к власти, но вряд ли способно принудить Левочкина с Фирташем вернуть "Интер" Хорошковскому. Если стороны действительно не придут к согласию, то спор, по-видимому, будет решаться не на Банковой, а в суде, причем не в украинском, а в кипрском: обе компании, заключившие сделку в 2013 г., - фирма Хорошковского K.H. Media Limited и фирма Фирташа GDF Media Limited - зарегистрированы на Кипре.
И все же у Банковой остается в запасе радикальный вариант - типа той пресловутой схемы Портнова, которая позволяет вообще отобрать телеканал. В связи с этим можно вспомнить, что в январе 2015 г. ГПУ сообщила о проводимом прокуратурой Киева расследовании подделки подписи Плужникова при отчуждении телеканала "Интер" в 2005 г. А в марте 2015 г. МВД сообщило о начатом расследовании незаконной передачи акций канала. "Установлено, что в 1997 и 1999 гг. неустановленные должностные лица Фонда государственного имущества Украины, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную передачу в частную собственность 20% акций телеканала "Интер ". В результате этого государству нанесен ущерб в сумме свыше $800 млн", - говорилось в сообщении МВД.
Судя по всему, "Интер" до сих пор подвешен на этих крючках. Сейчас это проблема Левочкина, но станет проблемой Хорошковского, если канал перейдет к нему. Поэтому в треугольнике Банковая - Хорошковский - Левочкин с Фирташем возможны любые союзы. В том числе и союз всех акционеров "Интера" (Хорошковского и Левочкина с Фирташем) против Банковой.
И все же не исключено и то, о чем многие годы говорили разные эксперты: «войны» Хорошковского с Фирташем - это всего лишь ширма. Не исключено, что все эти истории вытаскиваются на белый свет только в нужных для них моментах. Левочкин и Фирташ слишком уж демонизированы сейчас. И сделать вид, что у тебя отбирают группу каналов, - это лучший способ отойти в тень и продолжать оттуда делать все то, за что сейчас их публично осуждают.
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