Мосийчук пришел в себя после операции и сделал первое заявление

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пришел в себя после операции, которая была проведена в связи с ранениями конечностей, живота и спины полученных в результате взрыва, состоявшегося вечером 25 октября, и сделал первое заявление, сообщает пресс-служба Игоря Мосийчука.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине. Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший сотрудник "Беркута", и в 2013 году стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб спасая меня - националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить мы должны это осознать. Украинская нация должна стать единой, перевернув страницу внутренних распрей. Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок - четырехлетняя дочь Руслана. Что касается моего состояния: поражена правая сторона - с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена охрана. Спасибо всем, кто беспокоился", - заявил народный депутат.

Напоним, что вечером 25 октября на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" народный депутат получил ранения в результате взрыва. Рядом с ним присутствовал политолог Виталий Бала, также получивший ранения. Оба они были немедленно госпитализированы и прооперированы. По пути в больницу в машине "скоро помощи"скончался охранник И. Мосийчука. Ранее, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что речь идет именно о террористическом акте.

"По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством. В результате взрыва погиб гражданин, личность которого устанавливается. Ранены: Игорь Мосейчук, политолог Виталий Бала и охранник народного депутата", - написал депутат Верховной Рады Антон Геращенко на своей странице в Facebook.