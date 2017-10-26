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Сделано в СССР. Почему выигрышные лотерейные билеты сами липнут к Ляшко
16:33 25.10.2017 |
Олег Валерьевич Ляшко, несомненно, самый удачливый украинский политик. Просто счастливчик и баловень судьбы.
Конечно, среди 450 народных избранников процент счастливчиков по сравнению с простыми украинцами и без того необычайно высок. После введения электронного декларирования стало отчетливо заметно, что у депутатов на удивление много богатых, успешных и главное - щедрых друзей и подруг, готовых одалживать миллионы без процентов и гарантий возвращения. А еще у парламентариев как на подбор чрезвычайно успешные родственники, разрешающие менее успешным политикам пользоваться своими домами, квартирами и машинами.
Оно, конечно, неудивительно. Не случайно ведь люди, заседающие в здании под куполом на Грушевского, считаются национальной элитой. Но Олег Валерьевич благосклонностью небес к своей скромной персоне превзошел всех. В своей последней декларации о доходах главный "радикал" страны указал, что выиграл в лотерею что-то около полумиллиона гривень. Причем выиграл аж три раза за год, где-то по 200 тыс.за раз.
Казалось бы, радоваться нужно такой радикальной везучести пожирателя чернозема и специалиста по коровьему вымени. Но украинский народ, в любви которому Ляшко не устает клясться каждую парламентскую неделю, почему-то своему избраннику не слишком верит, подозревая, что его экстраординарная финансовая везучесть имеет под собой какие-то нехорошие основания.
Мы, конечно, не прокуроры, не судьи и не НАБУ, чтобы сомневаться в честности Олега Валерьевича. Оставим эти сомнения специально обученным людям. Со своей стороны, хотим лишь напомнить, без всякой прямой связи лично с Ляшко, что неожиданное преображение подпольных миллионеров в лотерейных в наших широтах случалось довольно часто и даже было отражено в популярных у широких масс произведениях искусства.
Как все прекрасно помнят, в почившем, ко всеобщей радости, СССР не было не только секса, но и проклятых буржуинов. Частное предпринимательство в любом его виде советским гражданам было категорически запрещено, а структура с труднопроизносимым названием ОБХСС старательно отслеживала, нет ли у жителей самой счастливой страны в мире нетрудовых доходов.
Тем не менее даже жесточайший тоталитарный прессинг не мог полностью выкоренить буржуазную тягу к обогащению у советских людей. А потому некоторые особенно смелые граждане, именуемые на тогдашнем жаргоне "цеховиками", умудрялись иметь тот или иной подпольный бизнес, приносивший им невиданные по скромным советским меркам деньги. Были это в основном люди, занимавшие руководящие должности на советских предприятиях и имевшие доступ к "производственным мощностям". Не нужно забывать и о чиновниках-взяточниках, которых в СССР было не меньше, чем в независимой Украине. Главной проблемой всех этих людей было не заработать денег, а потратить, поскольку при любой крупной покупке бдительные сотрудники ОБХСС тут же интересовались, откуда у советского человека его тысячи и миллионы.
Но подпольные миллионеры не были бы сами собой, если бы не придумали достаточно оригинальную схему легализации хотя бы части своих "черных" денег. Поскольку буржуазные предрассудки в СССР так и не были полностью искоренены, а коммунистическая номенклатура не стеснялась пополнять бюджет за счет присущей людям жажде легких денег, в стране советов было много разных лотерей. И тогда отягощенные "черным" налом цеховики начали выигрышные лотерейные билетики у счастливчиков покупать, причем за деньги, значительно превышающие саму сумму выигрыша.
В результате в выигрыше оказывались все - "цеховик" или коррупционер легализовывал некую приличную сумму денег, а выигравший в лотерею получал намного больше, чем выиграл, пусть и нетрудовым "черным" налом. К последним, как к людям незаметным, внимание контролирующих и проверяющих органов было не таким пристальным.
Пример подобной советской схемы был даже запечатлен в классической советской комедии "Бриллиантовая рука", где глава ОПГ контрабандистов, фигурирующий в фильме под кличкой Шеф, торжественно отмечал в ресторане покупку автомобиля "Москвич" за выигранные в лотерею деньги. Как именно умудрился шеф мафии контрабандистов выиграть в лотерею денег на "Москвич", в фильме не объясняется, но советскому человеку это и не было нужно. Как и в современной Украине, тогда тоже очень многие об очень многом знали или как минимум догадывались.
Как видим, старая поговорка о том, что деньги тянутся к деньгам, вполне применима и к такой, казалось-бы, случайной вещи, как лотерея.
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